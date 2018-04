Ya son punteros

La 20 de Noviembre llegó a la cima tras ganar sus 2 encuentros del pasado fin de semana, dentro del Grupo “A” de Infantil "A"

Iguala, Gro., Abril 19.- Luego de un inicio complicado en el Clausura 2018 de Infantil “A”, la 20 de Noviembre regresó con buen futbol para ir remontando posiciones hasta terminar en la jornada 11 como líder del Grupo “A” al sumar 27 puntos; para lograr su objetivo el sábado pasado se llevó la victoria de 3-2 sobre Cañeros jugando de visita en la “selva” y para el domingo en su duelo pendiente ante Furia Iguala, se impuso 6-0.

Para este fin de semana sólo espera el encuentro pendiente que tiene Tamarindos ante San Nicolás FC y en caso de ganar los “tamarinderos” estarían llegando a la cima con 28 puntos, pero de combinarse un empate o derrota los “revolucionarios” se quedarían con el liderato.

En acciones del partido los “leones” lograron sorprender al minuto 3 con el gol de Bryan Tavira, pero los de la “20” no se guardaron nada y al 9, David Martínez logró el empate, pero una vez más Cañeros volvió a la carga y retomó la ventaja con el tanto de Gael Miranda.

Los “revolucionarios” no se dejaron decaer y al minuto 25, Luis Amador logró el 2-2, pero la estocada final de esta batalla fue dada por Luis Amador luego de una buena jugada que terminó dándole tres puntos de oro a la 20 de Noviembre.

En más resultados del Grupo “A”, San Nicolás FC se impuso 1-0 a Preventivos “A”, con esto llegó a 21 puntos para meterse a la liguilla; Preventivos goleó 5-2 a Furia Iguala, con esto se despidió del certamen con 15 unidades; Tuzos Iguala se jugó su última carta ante Real M pero no fue suficiente su victoria de 4-1; Ruffo Figueroa le ganó 7-1 a Municipal y Tamarindos derrotó 3-0 al Campo Agrícola.