Aseguran autoridades que no hay contaminación en el Río Balsas

Chilpancingo, Gro., Abril 18.- Autoridades del gobierno estatal y federal notificaron a los pobladores del Río Balsas que mediante un estudio al agua, no observaron daños a la salud por causas asociadas al vital liquido, así como ninguno de los reactivos resultó nocivo para la vida acuática o la salud humana.

Este martes autoridades de las comisarias ejidales colindantes del Río Balsas sostuvieron una reunión con personal de la Secretaría de Salud, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (COPRISEG), para informarles los resultados que se obtuvieron gracias al informe de acciones y estudios realizados en la cuenca del Río Balsas (Mezcala).

El titular de la Secretaría de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos dijo que autoridades del gobierno federal y estatal ya informaron a los comisariados ejidales que no existe contaminación alguna al agua del Río Balsas, por lo que establecieron convenios para garantizar el suministro de cloro a los sistemas, monitorear la calidad del vital líquido y eliminar las descargas de aguas negras al río.

De la Peña Pintos declaró “este informe se realizó del 29 al 31 de marzo, donde mediante muestreos en cinco sitios del Río Balsas, uno de los más largos del país, cuya cuenca comprende los estados de Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Jalisco, se hicieron análisis fisicoquímicos, biológicos, toxicológicos y de metales pesados, la plática que sostuvimos hoy la hicimos teniendo presentes a representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.

Los resultados presentados en esta reunión, en cuanto a metales pesados tóxicos en algunos no se detectaron y en los que sí están dentro de los límites permisibles para la protección de la vida acuática. Hubo ausencia de cianuros y en ningún caso de detectó toxicidad ni sustancias peligrosas en el agua.

También se indica en el estudio la presencia de aguas residuales, lo que confirma los coliformes detectados por la COPRISEG, no obstante estos parámetros por sí solos no representan riesgos para la vida acuática.

El funcionario estatal mencionó que dentro de las acciones emprendidas se atendieron 17 localidades de 5 municipios, donde personal de verificación y técnicos sanitarios dieron información a más de mil 221 amas de casas, se entregaron 820 frascos de plata coloidal.

Se proporcionó asistencia técnica sobre cloración a 11 responsables de operar sistemas de agua, haciendo entrega de 145 kg. de hipoclorito de calcio, 440 lt. de hipoclorito de sodio, 300 pastillas de DPD y 2 Kits para monitoreo de cloro.

Carlos de la Peña mencionó que la paraestatal participó en 33 brigadas integradas por un total de 165 personas, entre médicos y enfermeras; se dieron 106 pláticas por parte de personal de promoción de la salud y de la COPRISEG, se distribuyeron mil 158 trípticos y se proyectaron videos, además de distribuir medicamentos en unidades de salud.