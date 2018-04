Patrulla de Papel

El 22 de marzo del 2017, la prensa en Acapulco deja leer esto -al menos 4 hombre armados asaltaron la Telesecundaria “Vicente Suárez” ubicada en la colonia Frontera (entre las zonas suburbanas de las colonias Zapata y Renacimiento). El botín, las pocas pertenecías de alumnos y maestras y, el cabello de 20 alumnas y dos maestras-. Una de las niñas ultrajadas dijo-teníamos tanto miedo que creíamos que nos iban a cortar la cabeza-.

Media hora le llevó a los delincuentes someter a las jóvenes y a sus muestras, las obligaron a trenzar su cabello y permanecer hincadas mientras ellos cortaban el cabello con machetes y tijeras de pasto; después guardaron las trenzas en bolsas de plástico y huyeron en dos vehículos-.

Leída esa nota, los que rodeábamos la mesa nos vimos obligados a reflexionar pues entendimos que -en Guerrero urge la aplicación de la Ley de Seguridad Interior-. Van detalles.

Revisado el contenido de los temas de Seguridad Interior y con la expertis intelectual que nos da conocer el quid de la inseguridad en Guerrero, entendemos lo siguiente -Guerrero es el estado de la República perfilado para ser la primera entidad sometida a la ley de Seguridad Interior-, démonos tiempo para explicar y entender cuál es el origen, espíritu y proyección de la L.S.I.

La ley de Seguridad Interior fue aprobada, en lo general en la Cámara de Diputados el 30 de noviembre del 2017, votaron así, 248 votos a favor 115 en contra, hubo 48 abstenciones. En el Senado, (14 de diciembre del mismo año) los votos fueron, 75 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones.

Un dato suelto; estudios aseguran, el 75% de la población dice que la presencia en las calles de las FF.AA. fortalece las instituciones. Y el 64% de esa misma población cree que las FF.AA. en las calles contribuyen al cumplimiento de las leyes-. Seguimos.

Sigamos pues; entendemos que el alma de esta nueva ley es la “declaratoria” y esa se entiende así. -La DECLARATORIA de aplicación de la Ley de Seguridad Interior- es, según la misma ley, la llave con la que se implementaría en una Entidad Federativa su aplicación. Nos dicen que la idea de esta Ley nace en el 2006 luego del fallido “operativo conjunto Michoacán”; que fué, según expertos, el punto de inflexión de esos intentos estratégicos; aunque el de “Michoacán” no ha sido el único (operativo conjunto) también los hubo en Tamaulipas y Guerrero.

Más información. Ya que el Ejecutivo hace la declaración de la ley de Seguridad Interior las operaciones en la entidad federativa afectada no podrán durar más de un año; la duración dependerá de la investigación que definirá el tipo de acciones y el quien habrá de participar en las operaciones. No sobra recordar esto, por una decisión política en el corto plazo el Presidente de la República no declarará tales “emergencias” hasta no recibir la opinión de la máxima judicatura.

Sigamos entonces. ¿Quienes fueron los principales actores políticos en el arranque de esta lay?, en la mesa tenemos que; el 27 de septiembre del 016 el senador (PAN) Roberto Gil Zuarth puso a discusión una iniciativa luego, el 10 de enero del 017 Miguel Barbosa (PRD) presenta su propuesta para que el 17 de enero ya desde la Cámara de Diputados la Legisladora Martha S. Tamayo y su par, César Camacho signaran su propuesta, y, por último, el 30 de mayo del mismo 017 la iniciativa del PRI en el Senado y la Cámara de Diputados fuera presentada por Yolanda de la Torre, Enrique Burgos, Ismael Hernández, María del C. Pinete, José Hugo Cabrera y Ruth Tiscareña.

Quede entonces lo explicado arriba como el génesis legislativo de Ley de S.I. (esa que urgimos se aplique en Guerrero), seguramente que en futuros patrullajes (sic) pondremos más información sobre la mesa táctica...

Tendríamos que revisar, por ejemplo ¿Cómo es que los Gobernadores y Alcaldes han respondido a la posibilidad de ser sujetos a la aplicación de la Ley de S..I.?, ¿como y cuando se recopilará inteligencia?, ¿cuál es el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos?, y otras ideas más que van a ir naciendo.

¿Cuántos artículos tiene? (disección de cada uno de esos), ¿cuáles serán los criterios para recomendar al Ejecutivo la implementación de la L.S.I.? y, para tal ley ¿cómo se maquila y explota la inteligencia?.

Por último, en corrillos y veredas de la Seguridad Interior camina lo siguiente. 1.- ¿qué es lo que justo ahora están haciendo Gobernadores y Alcaldes para mantener a sus administraciones lejos de la -declaratoria de Seguridad Interior? y 2.- las fuerzas de tarea policial en los Estados de la República ¿están sabidas que, de no dar resultados podrán ser sustituidas o relevadas de su función?... Como sea, mientras escribía esto me estuvo rebotando en la cabeza lo dicho por aquella niña luego de haber permanecido hincada mientras un criminal le tuviera agarrada la trenza -creía que me iban a cortar la cabeza-.

Ultimo patrullaje.- Guerrero no soporta más, los hombres entre 17 y 60 años, cuando caminan por las calles y chocan sus miradas se observan cual si estuvieran jugando pocker, se ven, se miden y luego ocultan sus miradas, ya sea caminando o de carro a carro. El miedo es parte de la vestimenta.

Balazo al aire.- Guerrero perfilado a la primera “declaratoria” de Seguridad Interior.

Greguería.- antes de pensar en limar tus uñas, revisa cómo funciona tu intestino, las entrañas antes que la piel.

OXIMORON.- la cascara oculta.

HAYKU.- abre tu mano luna,

te regalo la bahía, ..

pero se mía.