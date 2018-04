Averígüelo Vargas

Los altos niveles que han alcanzado la inseguridad y la violencia han provocado una “crisis nacional”, señala el gobernador Héctor Astudillo, luego que le plantearon que en Acapulco había más asesinatos y que uno se produjo al inicio de la semana en Caletilla, donde una persona fue ejecutada por dos sicarios frente a muchos visitantes.

Ante hechos recientes, como ese asesinato, la muerte del hijo del notario en Zihuatanejo, los desplazados de San Miguel Totolapan y la seguridad para candidatos y demás participantes en este proceso electoral, el mandatario sostuvo una reunión con los integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero, en la que se hizo una revisión de estos hechos recientes y de la forma en que se buscará lograr una mayor vigilancia, además de mejorar la persecución y captura de los delincuentes.

En Caletilla se logró capturar a los dos delincuentes que ejecutaron a otra persona y del hijo del notario, ya fueron capturados también los presuntos responsables, comentó el gobernador.

Astudillo prefirió no opinar en el caso de la discusión que se produjo entre Ángel Aguirre Rivero y el ex presidente Felipe Calderón, en la que se acusan mutuamente de haber tomado malas decisiones que ayudaron a aumentar la violencia y causaron la muerte de dos normalistas en el bulevar de Chilpancingo y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Está claro que la violencia en el país y la delincuencia son resultado de factores que afectan a muchos de los estados de la República, además de que podría ubicarse a estados como Sinaloa y Jalisco como los lugares donde se inició la expansión delincuencial, que llegó a Guerrero por el cultivo de la amapola, aunque este producto puede ir a la baja por la introducción de otras drogas químicas que tienden a desplazar la goma de opio, como el producto más comercializado y de mayor demanda en el mercado gringo, donde están los mayores consumidores de toda clase de drogas.

No es Guerrero el lugar donde se inició y extendió la violencia criminal, sino resulta más una víctima de la demanda de las drogas, que pueden disminuir en el futuro, para bajar la violencia en el estado, como esperan los gobernantes y los guerrerenses, principalmente.

MANUEL AÑORVE SE CONSOLIDA COMO EL CANDIDATO MÁS ADELANTADO PARA LLEGAR AL SENADO. —En poco más de una quincena de que arrancaron oficialmente las campañas políticas para las representaciones y los cargos federales, está muy claro que la fórmula priista al Senado, que integran Manuel Añorve Baños y Gabriela Bernal Reséndiz, está ubicada como la más adelantada, la que tiene el mayor respaldo de la ciudadanía para tener la mayor cantidad de votos que los lleven a ambos a un escaño en el senado de la República.

La formación personal de Añorve y la experiencia que ha acumulado por décadas en diferentes puestos de gobierno y representaciones legislativas lo presentan como el que tendrá el mayor respaldo de los votantes para que lleve la representación de Guerrero.

Añorve y Bernal son buenos aspirantes y crecen aún más cuando los comparan (aunque las comparaciones sean odiosas, pero necesarias) con los demás participantes, ya que Morena, lleva a Félix Salgado Macedonio y Nestora Salgado.

El primero, es un hombre de relajo y de bohemia, de pocas pulgas también, pues como buen guerrerense no se deja intimidar por nadie, como demostró ante esos policías chilangos que trataban de contener sus excesos, en estado burro, pues era senador en funciones, y muy “picudo”, como para que unos humildes policías capitalinos pudieran contenerlo y evitar sus desmanes (o desmadres).

¿Ese Félix sería el mejor representante del estado en la cámara que representa el Pacto Federal?

Su compañera, Nestora Salgado está peor, porque es una delincuente acusada de secuestro de varias personas, que no es lo mismo que la retención de infractores por la auténtica policía comunitaria, que no exige rescates de 5 mil pesos en adelante ni se excede en sus funciones con la aprehensión de sus adversarios personales y políticos, como hizo la “comandanta”, que salió libre, no porque fuera inocente, sino porque la embajada gringa intercedió en su favor por tener también la nacionalidad yanqui.

La tercera fórmula es la del Frente, con Beatriz Mojica y el representante de MC, Mario Ramos del Carmen, y en ese caso, la propia Bety armó su derrota, porque ella y sus jefes, los Chuchos, llevaron al PRD a su peor momento, en el que sólo pueden esperar otra derrota, porque esas se vuelven costumbre. (Y si no pregúntenle el Peje).

PADRES DE OAXACA LE GRITAN A AMLO QUE QUIEREN MEJOR EDUCACIÓN CON LA REFORMA EDUCATIVA. —En Oaxaca, la CNTE ha sentado sus reales, y controla la estructura educativa para hacer paros, marchas y plantones las veces que quiera, dejando al sistema educativo estatal en las peores condiciones posibles.

Los padres de familia ya no soportan a esos irresponsables “maistros” de la CNTE, y se manifestaron contra el Peje López Obrador, quien, junto con la CNTE aseguró que habrá de cancelar la reforma educativa, la que prepara a los maestros y los profesionaliza para elevar la calidad de la educación en ese estado y en el país.

Los padres de familia quieren la mejor educación para sus hijos y rechazan totalmente la actitud y acciones de la CNTE y del Peje, que los apoya e impulsa contra las acciones para mejorar la educación y el sistema educativo.

Los paterfamilias dejaron claro que ellos sí quieren la reforma educativa y que mejore la educación de sus hijos, por lo que manifestaron su rechazo a AMLO y sus destructivos seguidores de la CNTE.

Las manifestaciones en contra de ese candidato presidencial irán en aumento conforme avancen las campañas electorales, porque la gente del país advierte que sus planteamientos son atrasados y nada ha evolucionado en los más de 15 años que tiene en campaña.