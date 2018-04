Revista de la Semana

Un tema que desde hace tiempo me inquieta, me lleva ahora a ocuparme de ese asunto. Me refiero al crimen organizado que comúnmente conocemos como el “narco”, pues pareciera que se ha vuelto algo común y corriente en la vida de los pueblos, al estar influyendo decisivamente, ya no sólo en lo que se refiere a la producción, comercialización y al consumo de sustancias nocivas sino también a la extorsión, la tranquilidad de muchas familias o en su prosperidad económica, más aún en aspectos tales como la política, el clero y hasta los procesos electorales.

Sobre el particular, me llamaron la atención dos reportajes publicadas por el diario Reforma durante la Semana Mayor. Uno, fechado el 29 de marzo, titulado “Paran a Ejército los amapoleros”, y otro de Jesús Guerrero del 1 de abril con el título de “Presume Obispo pacto electoral con narco”.

En el primero se narra que una brigada de militares acudió a la comunidad de Santa Cruz Yucucani, municipio de Tlacoachistlahuaca, para llevar a cabo una labor social, así como para erradicar sembradíos de amapola, habiendo impedido los pobladores (principalmente mujeres) que avanzaran a lo9s plantíos argumentando que esa era la única forma que tenían de subsistir.

El segundo artículo publica las declaraciones del obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, en las que afirma que, en una reunión con líderes de una organización de narcotraficantes de la sierra, obtuvo su compromiso de abstenerse de asesinar candidatos en este proceso electoral, siempre y cuando se cumplieran condiciones impuestas a los abanderados partidistas.

Refiere el prelado católico la forma en que le envían “las comunidades” un helicóptero para poder llevar a cabo este tipo de reuniones, como la que nos ocupa, misma que se llevó a cabo ni más o menos que el Viernes Santo y en la que el obispo Rangel agradeció a los narcos ¡que hayan restablecido la energía eléctrica a comunidades a las que se les había suspendido, dado que albergan a algunos enemigos! Dice el hombre de la sotana”… yo les explicaba a estas personas que si bien había enemigos en ese lugar, también hay ancianos, mujeres y niños y gracias a Dios les restablecieron el servicio…” O sea, el narco con la complicidad del obispo, controla servicios públicos como luz eléctrica en aquellas latitudes.

Y si no detonara un fenómeno por demás preocupante de descomposición social y de erosión de la sociedad establecida, movería a risa saber cuáles son las condiciones impuestas por los narcos a los candidatos ¡para no matarlos!

Analicemos los compromisos. Uno, que los candidatos no repartan dinero para comprar el voto y que en su lugar realicen obras para la comunidad como una calle. El otro gran compromiso que hicieron es que los candidatos cumplan con lo que prometen, porque después llegan al poder y se olvidan de la gente. Y eso es lo que molesta.

O sea que, instalados en la completa ilegalidad, los narcos velan por el cumplimiento de las reglas electorales y por la actuación “ética” de los gobernantes, una vez que llegan al poder. Un mundo valiente en el que el obispo expone las razones que justifican sus actividades, de las cuales, aclara, no informo oficialmente a ninguna autoridad, pues, a decir de él, “Yo soy el Obispo, soy el pastor, yo tengo el derecho de hablar con quien sea, porque la Constitución no me restringe con quien debo hablar y con quien no, porque estamos en un país libre y se supone que democrático”.

El obispo, al hablar así, sólo está demostrando protagonismo, arrogancia y confabulación.

Protagonismo, pues él lo dio a conocer con bombo y platillo, y tal parece que el obispo le anda haciendo al representante del INE o de los candidatos o del Gobierno y como parte de la confabulación hizo público el encuentro, olvidando el versículo de San Mateo: cuando tú hagas algo que tu mano izquierda ignore lo que hace tu derecha.

Arrogancia, porque retó: “… yo tengo el derecho de hablar con quien sea, porque la Constitución no me restringe…” y como demostraré adelante, le valió un cacahuate las recomendaciones del Papa Francisco, además de haber violados leyes.

Confabulación, porque el obispo Rangel dice que “piden su intervención para ponerse de acuerdo en cuanto a su forma de trabajo”, o sea, acepta que es mediador en lo oscurito.

En el encuentro con obispos, celebrada en febrero de 2016, el Papa Francisco puso el dedo en la llaga al pedirles: “Les ruego no minusvalorar el desafío ético y anti cívico que el narcotráfico representa para la sociedad mexicana entera, comprendida la Iglesia”. Luego precisó: “No se dejen corromper por el materialismo trivial ni por ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa; no porque su confianza sea los carros y caballos de los faraones actuales. No tengan miedo a la transparencia. La Iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar”. Pero Rangel, no sólo hace tratos en lo oscurito, también, se dice: le regalaron en diciembre pasado un báculo y un pectoral de plata, así como un anillo con piedras preciosas.

En cuanto a lo civil, el obispo supuestamente viola los artículos 202, 400 y 404 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los artículo 8, 21 bis, 29 y 80 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en los presuntos delitos de complicidad, encubrimiento, asociación delictuosa, entre otras violaciones.

En fin, Salvador Rangel, ya es conocido como el obispo de los narcos.