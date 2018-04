Se aferran a la liguilla

Preventivos obtiene importante victoria de 4-3 sobre 20 de Noviembre, que los tiene soñando con la liguilla del Clausura 2018 de Cadetes

Iguala, Gro., Abril 18.- Victoria de oro fue la que obtuvo el conjunto de Preventivos en la fecha 11 del Clausura 2018 de Cadetes, en esta ocasión 20 de Noviembre opuso resistencia pero no fue suficiente y terminó cayendo con un 4-3 emocionante hasta el final; con este resultado los “guardianes” sumaron 16 unidades que lo tienen en el séptimo casillero y soñando con meterse a la “fiesta grande”.

La feria de goles fue iniciada por Luis Ramírez de Preventivos al minuto 3 quien aprovechó bien el descuido de la defensa para mecer las redes; no tuvo que pasar mucho tiempo para que al minuto 6 el mismo Ramírez colocara el 2-0 con el cual parecían ir las cosas navegando bien, pero en la recta final del primer tiempo, 20 de Noviembre tuvo una reacción furiosa para lograr emparejar el marcador.

José Marín con dos bombazos se encargó de poner el 2-2 a los minutos 23 y 31, pero la reacción de los “guardianes” no se hizo esperar y al 34, Christopher Rangel puso el 3-2 con el cual de nueva cuenta tomaban la ventaja.

Para el segundo tiempo los “revolucionarios” lucharon y encontraron el empate a 3 goles al 45 de tiempo corrido, pero en la recta final del encuentro Preventivos encontró la alegría por conducto de Alejandro Cuevas luego de poner el 4-3 que fue celebrado por porra y jugadores.

En el resto de la jornada, Unión Iguala “B” logró la victoria con marcador de 3-1 sobre Cesvi Universidad; San Miguel no se detuvo ante nada y se impuso 5-0 a Ruffo Figueroa; San Juan se impuso 7-2 a Tamarindos “A”; Lobos Iguala “A le ganó 1-0 al San Nicolás; Cañeros y Nueva Alianza ganaron sin sudar la camiseta, mientras que Tamarindos “B” le tocó descanso esta jornada.