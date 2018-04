Aguirre, responsable en el Caso Iguala: Calderón

El ex presidente de México, Felipe Calderón, dijo que el ex gobernador, Ángel Aguirre se negó a depurar las corporaciones policiacas locales, lo que derivó en el ataque armado y desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa

Iguala, Gro., Abril 17.- El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, acusó al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de negarse a depurar y “limpiar” las Policías, tanto estatales como municipales, lo que derivó, dijo, en el ataque y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

Por su parte, Aguirre Rivero, en sus redes sociales, llamó mentiroso a Calderón, quien con estas declaraciones sólo está tratando de justificar el fracaso de su estrategia contra el crimen y lo responsabilizó de la muerte de dos estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol.

En entrevista en el noticiero de Carlos Loret de Mola, el exmandatario mexicano afirmó que la estrategia de seguridad que él implementó no fue errónea, pero que en parte no dio los resultados esperados, debido a que algunos gobernadores no asumieron su responsabilidad para depurar sus Policías locales y aplicar los exámenes de control y confianza.

“En el pleno del Consejo de Seguridad, hubo un gobernador que me dijo, ‘señor presidente admiro su valentía, pero usted quisiera que tuviéramos una Policía como en Suiza y esto no es Suiza es México, un país pobre en el que tenemos nuestras formas de resolver los problemas’”, señaló Calderón. Carlos Loret le cuestionó si se trataba de Ángel Aguirre a lo que respondió que sí.

Insistió en que el error no fue haber combatido a los delincuentes de manera frontal sino el no haberlo hecho desde años atrás en que él (Calderón) empezó y haberlos dejado hacer “su regalada gana” para que se fueran apoderando de grandes regiones del país.

Abundó en que el crimen organizado se empezó a expandir en el país ante la debilidad de las instituciones policiacas y ministeriales, por lo que en su administración buscó fortalecer las Policías, lo que algunos gobernadores rechazaron, entre ellos, Aguirre, “y el resultado fue que con ese gobernador, cuyas Policías nunca se depuraron, que nunca se obligó a salir a los que fallaron en el control y confianza, que trabajaban con el crimen, esos policías son los que secuestraron, levantaron y probablemente entregaron a sus victimarios a los estudiantes de Ayotzinapa”.

En respuesta a estos señalamientos, Aguirre Rivero a través de su cuenta de twitter, calificó a Calderón Hinojosa como autoritario, soberbio y mentiroso, “lo que yo manifesté en la reunión de Seguridad Nacional es que no podíamos aspirar a una Policía como la de Suiza, por la baja preparación y los sueldos miserables que se les otorga a nuestras Policías” y remató “por qué no dices la verdad FECAL”.

“Ahora dice (Calderón) que no quise limpiar nuestras Policías, nada más falso que ese dicho para justificar su fracaso ante el clima de violencia e inseguridad en que convirtió al pueblo de México”, escribió Aguirre en otro twitter.

En la misma red social, Ángel Aguirre responsabilizó a Felipe Calderón y a Genaro García Luna de la muerte de los dos estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011 durante un desalojo en la Autopista del Sol, “porque fue tu Policía la que llegó primero al lugar de los hechos, todos armados, ahí están los videos”, subrayó.

Por otro lado, también le reprochó a Calderón el hecho de haberse llevado el Tianguis Turístico fuera de Guerrero, “yo le pedí que reconsiderara su decisión de quitarnos el Tianguis Turístico de Acapulco, a lo que iracundo me contestó, ‘ya no insistas porque también te voy a quitar la Convención Bancaria para el próximo año’”.

“Nosotros en Guerrero lo recordamos porque nos quitó el Tianguis Turístico y jamás nos ayudó con una obra de importancia”, remató el ex gobernador.

Ángel Aguirre también manifestó su desacuerdo con la postulación de Nestora Salgado García, como candidata de Morena al Senado de la República por Guerrero y se deslindó de la acusación que derivó en el encarcelamiento de la ex líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, por el delito de secuestro.