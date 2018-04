Frente de Grupos Vulnerables protestan en Palacio de Gobierno

Afiliados al Frente de Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, que encabeza Silvestre Rodríguez Fernández, protestaron en el acceso a Palacio de Gobierno porque les suspendieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobierno a quienes pedirían incremento al apoyo mensual a través de un programa social.

Silvestre Rodríguez y unos seis integrantes de ese Frente llegaron este lunes por la mañana a Palacio donde supuestamente lo esperaban a una reunión en la Secretaría de Gobierno, pero les dijeron que no estaba agendada esa audiencia.

Por eso protestaron en el acceso al inmueble durante dos horas, y una de las mujeres que los acompañaban se desmayó, por lo que fue necesario que acudieran paramédicos y en una ambulancia la llevaron a un hospital, y reportaron que estaba insolada.

Silvestre Rodríguez señaló que su organización está “cansada que nos dejen plantados; nos dijeron que nos recibirían el 9 de abril, después el 11 de abril y según hoy a las 11 de la mañana me recibirían, y llegamos acá con los compañeros para la mesa de trabajo y me dicen que no hay nada programado, nos negaron el acceso, y lo que demandamos es respeto a los acuerdos”.

Explicó que su principal demanda es un aumento al programa de Atención a personas con Discapacidad que dejaron establecidos con el gobierno estatal anterior.

Añadió que otra demanda “es que no se siga dando de baja a las mujeres que están siendo beneficiadas en el programa de apoyo a Madres Solteras, que están dando de baja y ya tienen 3 años recibiendo ese beneficio en la Secretaría de la Mujer, donde sólo están jodiendo a las mujeres. En nuestra organización son siete compañeras que han sido dadas de baja, pero hay quejas en otras regiones de nuestra entidad”.

Posteriormente se trasladaron su protesta a la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDHEG), en donde pidió la intervención del presidente de ese organismo, Ramón Navarrete Magdaleno.