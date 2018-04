Exigen SNTE incorporación de casi 6 mil trabajadores al FONE

Agremiados a tres delegaciones del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE-Sección 14), exigieron en la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) la incorporación de 5 mil 896 trabajadores al Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa y Gastos de Operación (FONE), ya que con una antigüedad de hasta de 18 años de servicio continúan sin ser incorporados.

Unos 80 trabajadores pertenecientes a las oficinas generales de la SEG -conocidas como ex Ineban- protestaron por la mañana en “Casa Blanca”, inmueble en el que se encuentra esa Sub secretaría, para exigir la incorporación de los casi 6 mil trabajadores al FONE, pues aseguran quedan fuera de varios beneficios.

La representante de la Delegación Sindical D-III-6, Sara Olaís Jiménez, indicó que en la última remesa fueron incorporados a la nómina federal 712 trabajadores de los seis mil 608 que se tenían pendientes, por lo que el resto, que son 5 mil 896 continúan sin ninguna certeza laboral.

Reconoció que los trabajadores que no están incorporados al FONE reciben quincenalmente su pago puntual de parte del gobierno estatal, pero no cuentan con todas sus prestaciones y tampoco se les acumulan puntos para antigüedad laboral.

Se quejó de que las autoridades de la SEG han incumplido el acuerdo de que se respetaría la antigüedad del trabajador para asignarlo al FONE: “y en las últimas remesas se han incorporado compañeros con tres o menos años de antigüedad pasando por encima del derecho de quienes tienen mayor antigüedad”.

Dijo que hay trabajadores hasta con 18 años de servicio, “y cómo es posible que alguien con menos de tres años ya esté incorporado al FONE y los de mayor antigüedad se queden volando”.

Esta situación, abundó, está limitando a los trabajadores al no contar al 100 por ciento con las prestaciones a las que tienen derecho, como al Fovissste, no tienen accesos a préstamos a corto, además de no poder jubilarse.

Los inconformes añadieron que, al no encontrar al subsecretario de Administración y Finanzas de la SEG, Jorge Peña Soberanis, regresarán el próximo jueves para tener una respuesta a sus demandas.

“Nos informan que el funcionario pidió permiso por encontrase enfermo y entendemos esta situación, pero sí regresaremos por una respuesta definitiva”, comentaron.