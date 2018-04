Frank en su tinta

OCHO hombres y tres mujeres van por la presidencia municipal de Iguala. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, a través del Distrito 22 con sede en Iguala, confirmó los registros de los 11 candida-tos y de 15 planillas de regidores. Entre el 18 y el 20 de abril el Consejo General del IEPC aprobará los registros, o los rechazará, en caso de que haya alguna situación especial. Los candidatos son David Gama Pérez, de la coalición Transformando Guerrero (PRI-PVEM); Oscar Díaz Be-llo, de la coalición Por Guerrero Frente (PRD-PAN-MC); Antonio Jai-mes Herrera, de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PES); Raúl Tovar Tavera, del Partido Nueva Alianza; Héctor Velino Rodrí-guez Leyva, como candidato independiente; Lucas Molina Rayo, del Partido Coincidencia Guerrerense; Daniel Estrada Mendoza, del Parti-do Socialista de Guerrero; Sandra Zaragoza Ruiz, del Partido del Pue-blo de Guerrero; Graciela Román Cruz, del Partido Impulso Humanis-ta de Guerrero; Mauricio González Razo, del Partido del Trabajo; y Merari Rendón Paz, del Partido Socialista de México. Las campañas serán del 19 de mayo al 27 de junio y, de acuerdo a las recientes encues-tas, en primer lugar arrancarán David Gama y Oscar Díaz, seguidos por Antonio Jaimes, Raúl Tovar y Héctor Rodríguez. Habrá que espe-rar los inicios de las campañas y las estrategias de los candidatos y can-didatas para ganarse al electorado…….. QUE ALGUIEN le diga al candidato del PRI en Ometepec, Efrén Adame Montalván, que su cam-paña iniciará el 19 de mayo y que por lo tanto acaba de cometer un de-lito electoral. Resulta que el domingo pasado el candidato a senador priista, Manuel Añorve Baños, fue a Ometepec en campaña (las cam-pañas federales iniciaron el pasado 30 de marzo) y en un acto lo acom-pañó el candidato del PRI a alcalde, quien en su mensaje dijo: “Yo quiero pedirles una vez más que el primero de julio, un poquito antes de manera organizada, planeada, salgamos todos a la urna con nuestro amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares, llevarlos, canalizarlos, que voten por la mejor propuesta PRI, el doctor Manuel Añorve candidato al Senado, Liz Montero candidata el distrito 16 y Efrén Adame Mon-talván, su amigo, candidato a presidente municipal”. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales enumera “como actos an-ticipados de campaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públi-cas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus militantes, voceros, o candidatos a un cargo de elección popular se diri-gen al electorado para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha de inicio de la campañas electorales respec-tivas”. Don Efrén acaba de cometer un delito electoral…….. A PRO-PÓSITO del tricolor, el dirigente estatal, Heriberto Huicochea Vázquez, informó que el PRI no contempla la expulsión del alcalde con licencia de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva, “porque es un cuadro suma-mente probado del partido”. Sin embargo, reiteró que el PRI no apoya a Leyva para que regrese como presidente municipal…….. MIEM-BROS del comité municipal del PRD de Ometepec y militantes renun-ciaron el domingo pasado al partido “ante la imposición de Rosa Coral Mendoza Falcón como candidata perredista a la alcaldía”……… LA COORDINADORA de la campaña de Ricardo Anaya en Guerrero, Guadalupe González Suástegui, admitió que el PAN no tiene mucha fuerza en esta entidad y que por eso están promoviendo al candidato presidencial prácticamente sin propaganda…....... FÉLIX Salgado Ma-cedonio sugirió este lunes a Zulma Carvajal Salgado: “Yo digo que ya dejes eso que no tiene remedio. Mejor súmate a los trabajos de la coali-ción Juntos haremos historia con AMLO presidente. Tú y toda tu gente, son fieles y leales a la Patria. Abrazos a todos”. Félix es candidato a se-nador por Morena y su sobrina Zulma mantiene un juicio ciudadano por la candidatura a la alcaldía de Iguala por el PRD…….. SIMPLE dato: Si el candidato del PRI no gana el debate presidencial del próxi-mo domingo, o cuando menos sube en las encuestas, será reemplazado. Incluso, en otro escenario, desde muy arriba lo harían declinar por el segundo lugar…….. PUNTO.