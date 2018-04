Averígüelo Vargas

El gobernador Héctor Astudillo participó en la inauguración de la 43 edición del Tianguis Turístico de Mazatlán, y del pabellón guerrerense y planteó que será un gran reto para el estado superar la espectacularidad del que se realiza en el puerto sinaloense.

El próximo año, el Tianguis regresa a Acapulco, ya que el acuerdo reciente es que se hará una vez en el destino guerrerense y al año siguiente en otro punto turístico del país, para alternarlo con los lugares que lo requieren, lo que el mandatario estatal, Astudillo, calificó de positivo, porque los guerrerenses, señaló, son solidarios ya no reclaman que esa actividad de promoción turística se haga únicamente en tierras de nuestro estado sureño.

El mandatario guerrerense reconoció que además de hacer una organización muy atractiva para las empresas promotoras del turismo en el país e internacionalmente, el mayor problema que se enfrenta en Guerrero es mejorar la seguridad en Acapulco, durante la celebración, dentro de un año, de la siguiente edición, la 44, del Tianguis Turístico, que nació en el puerto guerrerense y del que fue despojado en el gobierno de Felipe Calderón, por sus diferencias políticas con Ángel Aguirre, a quien amenazó con quitarle también la Convención Nacional Bancaria, aunque hasta ahora se sigue realizando en Acapulco.

CANCELAR EL NUEVO AEROPUERTO DE MÉXICO, SERÍA UN GOLPE AL DESARROLLO: SLIM. —Suspender la construcción de Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) sería suspender el desarrollo del país, dijo el empresario mexicano Carlos Slim, porque esa obra representa el bienestar, trabajo y negocios para 5 millones de los habitantes de esa zona, que en la actualidad habitan una zona marginada del Valle de México, sin proyectos que permitan detonar su desarrollo, por lo que la obra aeroportuaria es la mejor opción para esa amplia zona del centro del país.

Incluso destacó que los candidatos no tienen por qué estar debatiendo sobre una obra que fue discutida y aprobada en su momento y que no es la ocasión para hablar de su cancelación, porque representaría pérdidas muy importantes.

Sin mencionar nombres de candidatos, la referencia obligada era hacia el Peje, López Obrador, porque es el único que insiste en no permitir que la construcción del Nuevo Aeropuerto llegue a su conclusión, porque asegura que es un derroche, que es mucho dinero el que se tiene que invertir.

Al respecto Slim señala que no se trata de hacer una pistas en otro lugar, porque debe verse el tema como un proyecto de amplias dimensiones, porque no es cuestión de ver si cuesta más o menos uno que otro, porque no es como comprar un coche, sino los efectos que va a tener la inversión.

Planteó el mayor empresario mexicano: “¿Vamos a hacer una inversión lejos porque es más económica o vamos a hacer una inversión que puede ser el detonante más grande del país?”

Esas diferencias entre hacer o cancelar el aeropuerto muestra quien de los que participan tiene una mentalidad amplia, conocedora de grandes proyectos de inversión y sus resultados y la mentalidad cerrada, pequeña, que no entiende el trasfondo ni la trascendencia de la obra más importante que ha iniciado el gobierno de la República.

También aborda Carlos Slim los señalamientos que se han hecho sobre posibles actos de corrupción, lo que pidió que se investigue y se castigue en el caso de que se encuentre algo negativo, pero destacó que su grupo constructor ni participa ni ha encontrado señales ni casos de corrupción.

El Nuevo Aeropuerto Internacional es una obra de grandes dimensiones, que se ha proyectado a nivel internacional como una de las obras con las que el gobierno actual muestra su intención de hacer un trabajo que alcance y difusión ante muchas naciones con las que se tienen tratados comerciales a través de los aeropuertos, que son todas las naciones industrializadas del mundo.

Cancelar su construcción a finales de este año cuando entre el nuevo gobierno, en el remoto caso de que ganara López Obrador, enviaría una señal muy negativa al mundo, porque mostraría que la entrante administración nacional no aprecia la importancia de contar con un aeropuerto de esas características, que por sus características, como señala Slim, será el gran detonante de una zona que no tiene en la actualidad más que marginación y pobreza.

Un gobierno con esas características nunca sería atractivo para los grandes capitales internacionales, a los que se busca para que inviertan, a fin de crear nueva y mayores empresas, que ofrezcan trabajo y mejores ambientes de trabajo para muchos mexicanos.

El mundo actual es la gran aldea global interconectada por todas partes y entronizar un gobierno tan limitado y sin objetivos importantes y de largo plazo, como el que propone López Obrador, provocaría un retroceso enorme, que sólo traería más pobreza, más desempleo y más sufrimiento al pueblo de México.

DISCUTEN EN LAS REDES ÁNGEL AGUIRRE Y CALDERÓN POR LA VIOLENCIA EN EL ESTADO. —En un noticiero matutino de Televisa el ex presidente Felipe Calderón acusó al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, de haberse negado a depurar a las policías del estado y que eso provocó que se diera el problema con los estudiantes de Ayotzinapa, de los que hasta ahora hay 43 que están desaparecidos.

Aguirre le respondió que esa afirmación era falsa, que lo dice para tratar de justificar su fracaso por el clima de violencia e inseguridad que le dejó al pueblo de México.

Y la recordó que fue su Policía Federal, que manejaba Genaro García Luna, la que dio muerte a dos alumnos de Ayotzinapa, el 12 de diciembre, porque fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos, todos armados, como se advierte en los videos.

Entonces se trató de culpar a Aguirre y al entonces procurador, Alberto López Rosas, de haber causado esas muertes, pero hubo un testigo que vio como los federales dispararon a los dos que murieron en esa fecha, testigo que luego fue asesinado y arrojado desde el puente Solidaridad de la Autopista del Sol.

Algunos medios publicaron los mensajes de Twitter entre ambos ex gobernantes, que resultan interesante, donde Aguirre le hace varias precisiones a Calderón, que ahora anda tratando de promover a su mujer, Margarita Zavala, que contiende por la presidencia de la República.