Palabrerío

¿Ya se fijó mi estimado que hay partidos que llevan en su flamante grupo de síndicos y regidores, a personas que tienen trabajos como maestros y como funcionarios de alguna dependencia pública en el mismo horario?, a esto se le llama corrupción, y a pesar de ello son premiados con este tipo de espacios. También un partido lleva en su propuesta electoral a la segunda esposa y a un hijo de un mal llamado líder social, o sea que es una planilla familiar. También encontraremos en estas planillas a juniors que lo que menos les ha interesado y les interesa es el bienestar y desarrollo social de la comunidad, o individuos que jamás han trabajado, dependiendo siempre del cobijo monetario que algún partido le otorgue. En suma, son grupos electorales formados por puros recomendados, ya sea por ser familiares, amigos, compadres o amantes de algún miembro de la alta burocracia política que padecemos. Ninguno se destaca por haber trabajado en beneficio de las causas populares.

Por ello, a parte de los candidatos que aspiran a la presidencia del municipio de Iguala, debemos de observar con mucho cuidado a sus planillas, porque por lo general van infestadas de personajes nauseabundos, que nunca han hecho nada por nadie más que por sí mismos, que son como tumores que supuran corrupción, inutilidad o abuso de poder.

En esas planillas podrá encontrar a impostores, usuarios constantes de botargas con las que pretenden ocultar lo que son en realidad, simuladores que ya no saben ni que carajos son de tanto cambiar según la demanda de su amo político, lucradores del pueblo disfrazados de luchadores sociales, burgueses de tercera maquillados como salvadores del pueblo, docentes mediocres aparentando ser sabios, caciques presumiendo de demócratas. En pocas palabras, charlatanes disfrazados de hombres y mujeres interesados en el noble afán por el bien ajeno.

DIARIO DE UN DESCONOCIDO. Hace dos noches fui al circo, en el espectáculo de payasos me pareció distinguir a una mujer, se veía atractiva a pesar de la pintura que llevaba en la cara, llamó mi atención al grado de que quise invitarla a tomar un café para conocernos un poco, me esperé hasta que terminó la función, dejé pasar como media hora y fui a la parte posterior del circo, ahí vi a un tipo y le pregunté si podía hablar con la muchacha que había salido de payaso, el joven se retiró sin decir nada, inmediatamente después salieron dos tipos rudos, me dieron una golpiza que hasta el hospital fui a dar para que cosieran una herida que me hicieron en el párpado. Ayer regresé al circo, me puse un sombrero y unos lentes negros para que no me fueran a reconocer, al terminar la función me acerqué con uno de los que venden palomitas y refrescos, elegí al de mayor edad para que se compadeciera de mí al contarle mi historia del día anterior. Me dijo: Lo que pasa es que ese payaso no es mujer, es hombre, y es el hijo del dueño, es homosexual y se inyectó para que le creciera el busto, pero su padre no lo acepta y lo golpea muy seguido, así que lo ponen de payaso en donde se le nota menos su homosexualidad, aunque de vez en cuando se mueve sensualmente y no se aprieta bien el busto y lo confunden con mujer, como le pasó a usted, y por eso lo golpearon, porque el dueño odia que vean a su hijo como mujer. Le di las gracias y veinte pesos para que tomara una cervecita a mi salud, me fui reflexionando que no me fue tan mal, me imagino si hubiera salido con ese gay, no pues que feo hubiera sido a la mera hora quedar colgado de la cuerda floja, no hay que ser, no hay que ser.