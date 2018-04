Oficina de coordinaciones de la SEG en total abandono, en Chilpancingo

Chilpancingo, Gro., Abril 16.- En total abandono se encuentran las oficinas de coordinaciones de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) ubicadas en la avenida Circunvalación de la colonia Burócratas, en esta ciudad capital, mientras que la dependencia destina más de un millón 500 mil pesos mensuales en pago de renta de oficinas alternas.

Con esto se puede constatar que no sólo son las oficinas generales de la SEG, -conocidas como ex Ineban- las que se encuentran abandonadas desde el 15 de abril del 2015.

Los inmuebles que ahora lucen en pésimas condiciones (avenida Circunvalación) albergaron las oficinas de Computación Electrónica en Educación Básica (COEEBA); además, en ese mismo edificio se contaba con un área para la Coordinación de Educación a Distancia.

Otra área en que en se observa un desgastado letrero, al parecer de lo que fue la Dirección del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, está en las mismas condiciones de abandono.

Estas instalaciones se encuentran abandonadas desde hace por lo menos cuatro años y aún se observa un eslogan de “Guerrero Cumple”, acuñado en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Es evidente que las oficinas fueron abandonas desde hace varios años y requieren de limpieza, pintura, y reparación de puertas y ventanas, además de mantenimiento en sus áreas verdes.

Tales instalaciones ruinosas se ubican exactamente a un costado de las ex oficinas de la Comisión Nacional Forestal, a unos pasos del ex Ineban.

Desde hace un año el subsecretario de Administración y Finanzas de la SEG, Jorge Peña Soberanis, reconoció que la SEG destina un millón y medio de pesos mensuales solamente para albergar a los trabajadores que en Chilpancingo laboraban en el inmueble del ahora ex Ineban, y también admitió que la SEG siguen rentando otros inmuebles para albergar otras áreas de la Dependencia.

Desde hace más de un año, un grupo del magisterio disidente se mantiene en plantón indefinido frente a las instalaciones del ex Ineban, exigiendo la rehabilitación de ese edificio que albergó durante tres décadas a más de 2 mil trabajadores.

Los maestros han denunciado que tan sólo en la capital la SEG mantiene alrededor de cincuenta oficinas alternas que superan el pago de un millón y medio de pesos mensuales por renta, además de que en varios casos se trata propiedades de los mismos funcionarios estatales.