La desconcertante manifestación de apoyo hacia Andrés Manuel López Obrador de parte del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero parece tener un triple propósito:

1.- Desquitarse del PAN, partido de origen de Ricardo Anaya, ya que la dirigencia de ese partido se opuso a que fuera candidato a diputado federal, y el propio candidato presidencial de Por México al Frente nunca lo reconoció como tal.

2.- Cobijarse en la figura de Obrador a quien siguen varios de los movimientos sociales que reivindican el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas para intentar generar empatía con éstos, un afán que ha tenido desde su reaparición en la vida pública y que ha resultado infructuoso ya que los padres de los 43 fueron quienes revenaron su aspiración política.

3.- Blindar el apoyo a los candidatos de su corriente previendo una fuga de votos del perredismo para el candidato de Morena.

Sin embargo, promueve la división en la versión local de la coalición, Por Guerrero al Frente, ya que en los hechos es un llamado al voto dividido, que puede influir en que la militancia de los demás partidos coaligados haga lo mismo y apoye solo en aquellos municipios y distritos en los que el candidato sea de su partido.

Quizá por eso, luego de su polémico tweet, Aguirre se reunió con Joaquín Badillo Escamilla el candidato del Frente a la alcaldía de Acapulco para refrendarle su apoyo… pero no hizo lo mismo con los demás abanderados de la coalición.

A final de cuentas mantiene vivo el mensaje de que su respaldo, el de sus corrientes afines y operadores políticos, será selectivo.

WATERLOO EN EL DISTRITO 9

El Frente no las tiene todas consigo. Si bien en el distrito 4 federal lleva a un candidato competitivo y experimentado como Ricardo Mejía Berdeja, se prevé que en el distrito 9 difícilmente podría levantar.

La afirmación no es solamente porque su candidato Napoleón Astudillo Martínez no asistió a su propio arranque de campaña pretextando una enfermedad que lo habría llevado al hospital, sino porque no se le ve por ningún lado, al igual que a la candidata de Morena Rosario Merlín.

Al que se ha visto activo es al candidato del PRI y el Partido Verde Eduardo Cueva Ruiz, quien ha recorrido ya la llamada ruta del sol y varias colonias, además de asistir a entrevistas a los medios de comunicación para dar a conocer sus propuestas legislativas.

Si Napoleón Astudillo realmente está impedido para hacer campaña por algún padecimiento de salud, haría bien en ceder el lugar a otra persona, ya que su notable ausencia afectará a los demás candidatos de la coalición a la que pertenece.

jalepezochoagmail.com