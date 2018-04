Pactan México, EU y Canadá acelerar negociación del TLCAN

Lima, Perú, Abril 16.- El presidente Enrique Peña Nieto; el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence y el primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, acordaron acelerar los trabajos de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El mandatario mexicano detalló que, durante el encuentro que sostuvo por separado en Lima, Perú, con Trudeau y Pence convinieron girar instrucciones a los equipos negociadores para sacar adelante este acuerdo, sin que exista una fecha fatal.

Un tema que sin duda mereció una atención mayor fue la renegociación del tratado de libre comercio en donde acordamos mantener los trabajos para poder alcanzar un acuerdo, convocar a los equipos negociadores para que puedan acelerar sus trabajos y esperamos que en próximas semanas, eventualmente, podamos llegar a un acuerdo a partir de lo que ya han avanzado los equipos negociadores.

No hay absolutamente ninguna fecha (límite), no nos trazamos ninguna fecha puntual, no pusimos una fecha última, más bien acordamos acelerar los trabajos, convocar a los equipos negociadores a que puedan dedicar las siguientes semanas a trabajar de manera cercana y conjunta en poder superar cualquier diferencia, y fue lo mismo que dialogué con el primer ministro de Canadá, que está en esta misma sintonía, en este mismo interés”, aseveró.

El Presidente de la República se encontró también con legisladores de Estados Unidos y representantes de la Cámara de Comercio a quienes les refrendó la importancia de la buena vecindad y la colaboración conjunta.

Coincidimos en la importancia de impulsar una agenda común de interés compartido como migración, seguridad y desarrollo regional.

México busca mantener las condiciones que han hecho de América del Norte una de las regiones más competitivas e incluir nuevas disposiciones que reflejen los cambios incluidos en nuestra economía”, enfatizó Peña.