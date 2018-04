Que conste...son reflexiones

Nos dice Roberto Cruz: “El chango dejó de ser Bronco y “el Bronco” se puso chango” y entra como el quinto malo a la contienda presidencial por la obra y gracia de cualquier espíritu no santo que se atraviesa, siempre, en éstos asuntos. Ahora falta, como señalan ya muchos periodistas, grillos, políticos, empresarios, banqueros, policías y demás hiervas buenas y malas que, al “ya sabes quién”, se le atraviese una bala de esas que usan los sicarios de Felipe Calderón, y entonces, sí que la chingamos…

Hace apenas unos días algún amigo del café me preguntaba: “¿Qué sucederá a Oaxaca en el caso de que pierda Meade y gané “ya sabes quién”, porque no hay la menor duda de que Alejandro Murat es uno de los hombres solidos de esa relación con Peña Nieto? y Bueno, nadie es adivino, por muy inteligente que sea, la política es de tiempos y de circunstancias y no podremos olvidar que a pesar de la juventud de Alejandro, cuenta con un buen maestro y ha sido calado en varios puestos, y ahora, como gobernador, sabe lo que es capotear a los diferentes grupos que con toda maldad y violencia se manifiestan en la entidad, y sabe, porque lo ha vivido que hay que reaccionar antes de que los conflictos reales o manipulados se conviertan en banderas de la oposición y de la imposición y sobre todo que, esas banderas, caigan en manos de los “derrotados” que tienen mucho dinero y muchos intereses en la región, y nos referimos concretamente a Gabino Cué, que no está solitito como el generalito sino que cuenta con miles de millones de pesos manejados por el hampón de Jorge, el coco, Castillo ,y ligado a muchos otros políticos del sistema y de los que andan en las guerritas con el PAN poblano para hacer que descarrile el tren político del PRI, y tan es así que las fichas se mueven rápidas y se generan conflictos espantosos que llegan a tomar niveles nacionales, a pesar de que no sean apegados a la ley, pero en la política todo se vale y entran los chingadazos al por mayor, y como decían o gritaban en Lecumberrí: “El que no se ponga vivo, chingó a su madre y el que se chingó, se chingó…”.

Y bueno, no es cuestión de adivinar, no, la realidad es que si bien Alejandro, tiene una leal y abierta relación con Peña, que digan lo que digan ha servido bien a Oaxaca en los momentos de gran crisis y aliviana las tragedias porque se ha notado y se siente y se ve, también es cierto que él, tiene que conformar mejor sus cuadros, ya no se trata de los cuates o de los amigos y leales colaboradores, no, no se necesitan incondicionales, se requieren de gentes que sientan la camiseta, que quieran con lealtad al amigo y al proyecto, y sobre todo, que se dediquen en cuerpo y alma a servir a los oaxaqueños que ya se quemaron con leche, y ahora ,hasta al jocoque le soplan, y pocos creen en las instituciones y en los hombres de la política, así que no se requieren cuates que vayan a dónde diga el señor, sino a donde se requieran las soluciones a los muchos, pero muchos problemas y conflictos que viven los oaxaqueños, recordando, para que no se olvide, que Oaxaca se recibe después del gabinazo y del 2006 en una crisis, brutal y despojada de sus bienes y robada en sus finanzas, de tal suerte que, además de esa tragedia producida por la política, se tiene que resolver el problema de las inundaciones y de los terremotos que dejan sin casa y sin nada a miles de oaxaqueños que, además de todo, tienen que lidiar con los grupos de poder que se mantienen actuantes para hacer chingaderas y producir golpes mediáticos o reales para generar las guerras directamente y cara a cara, no, en Oaxaca, desde hace algunos años, los grillos y hampones que han vivido de los problemas, de los conflictos y de los puestos y presupuestos, no dan cara y apuñalan por la espalda, y es por ello que son los tiempos de dejar el aprendizaje y entrar a las acciones con los equipos, y si los equipos no jalan pues hay que dejar a los cuates a un lado y convocar a los que saben, quieren y pueden…

Creo que si gana Meade tendrá un buen camino y apoyos, si gana “ya sabes quién” pues podrá negociar y convencer en sus proyectos con resultados y con acciones que beneficien a la gente y dejen a un lado a los viejos caciques que tanto daño le han causado a la entidad, y para ello, tendrá que hacer un gobierno fuerte, con resultados, y sobre todo, que tenga la aprobación de la gente, el cariño, el reconocimiento, su lealtad, porque saben que lo que se hace se hace no solamente de buena fe y se hace con honestidad y para servirles a los demás, esto provocaría la construcción de un gobierno fuerte y valioso, y con esa relación no se tiene ni que transar ni negociar, sino entrar a los proyectos para beneficiar a los demás, a los muchos, a los jodidos, a los miembros del infeliciaje nacional y estatal. No es tarea sencilla sobre todo pensando en los pocos meses que se tienen y no se deben desperdiciar en las campañas, sino en las acciones, y para ello, cada hombre y mujer que ha sido seleccionado al proceso electoral tendrá que demostrar su valía y capacidad, porque no estamos en los tiempos donde el gobernador puede dar apoyos fuera de la ley, y ahora sí, el que gana gana y el que no, pues como decían en Lecumberri: se lo lleva la tiznada…