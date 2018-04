"El Bronco" tiene arranque flojo de campaña

Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” tuvo hoy sábado su arranque de campaña en Nuevo León en donde no llenó las 5 mil localidades del Domo Care, en donde se realizó el acto.

El candidato independiente a la presidencia de México ofreció un discurso en el que no profundizó en propuestas porque dijo que las mismas estarán disponibles a partir de mañana en Facebook y prometió que serán detalladas por región y estado.

Sin embargo, comentó que contempla una reforma a la Reforma Educativa, repartir los fondos federales al 50% con las autoridades locales, así como dar subsidios a empresas que reduzcan la generación de contaminantes.

De lo que sí hablo a en la rueda de prensa posterior es que no tiene miedo de la investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE).

Yo no tengo duda que las cosas las hicimos bien, si no las hubiéramos hecho bien el Tribunal no nos hubiera dado la razón. Yo tuve una audiencia de oídas con el Tribunal y los magistrados les expliqué básicamente cómo funciona la aplicación y como dejó de funcionar”, dijo.

El Bronco” habló del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la relación bilateral con el vecino país del norte.

Si soy presidente lo voy a invitar a platicar, a cotorrear, él habla en inglés y yo en español. Yo me voy a echar un tequila, creo que él no toma, pero se pude comer una Mc Donalds, que nos sentemos sin yernos y sin emisarios de nadie. Yo le diría Trump: ‘Compadre por qué nos tratas de esta manera, qué te hemos hecho, qué crees que te estamos haciendo’; que hablemos”, comentó.

En el evento de arranque de campaña hubo caras conocidas como el gobernador interino, Manuel González; los Secretarios de Educación y Salud; Arturo Estrada y Manuel de la O Cavazos, así como el candidato independiente al Senado, Raúl González, entre otros.

“El Bronco” estuvo acompañado por su familia, entre ellos su madre Basilisa Calderón, su esposa, Adalina Dávalos, sus hijos y nietos.