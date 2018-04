Exdirector del FBI compara a Trump con un jefe de la mafia

Washington, E.U., Abril 14.-

El exdirector del FBI, James Comey, compara a Donald Trump con un jefe de la mafia, en un nuevo libro que probablemente genere más disturbios a la Casa Blanca.



“A Higher Loyalty”, que saldrá el próximo martes, se publica 11 meses después de que fue despedido por el magnate, quien supuestamente intentó apoyarse en él para cerrar una investigación sobre su exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn.

Trump ha negado la colusión y con frecuencia ha llamado a la investigación una “caza de brujas”.



El despido de Comey desencadenó una serie de eventos que llevaron al nombramiento de Robert Mueller como fiscal especial para supervisar la investigación sobre la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y la supuesta colusión entre Rusia y la campaña presidencial del republicano.



En este nuevo libro, que tanto The Guardian, The New York Post y The Washington Post obtuvieron adelantos, el exjefe del FBI considera a Trump como “poco ético” y “sin ataduras a la verdad”.



Al describir su primer viaje a la Torre Trump en enero de 2017, para informar al presidente electo sobre el expediente Steele acerca de sus vínculos con Rusia, Comey escribe que Trump parecía más bajo de lo que parecía en la etapa de debates con Hillary Clinton.

"Su cara parecía ligeramente anaranjada, con medias lunas blancas brillantes debajo de sus ojos, donde supongo que colocó unos pequeños lentes de bronceado, y tenía el pelo rubio brillante impresionantemente peinado, que en la inspección cercana parecía ser todo suyo. Recuerdo haberme preguntado cuánto tiempo le tomará por la mañana hacer eso”.



Comey luego describe las discusiones del equipo de Trump sobre las implicaciones políticas del expediente y las posibles estrategias cuando los detalles aparecieron en los medios de comunicación, mientras los líderes de la comunidad de inteligencia permanecían en la sala.



"Santa mierda, están tratando de hacer de cada uno de nosotros una ‘amica nostra’ (un amigo nuestro), para atraernos. Por loco que parezca, de repente tuve la sensación de que, en un abrir y cerrar de ojos, el presidente electo estaba tratando de hacernos a todos parte de la misma familia”, escribe Comey.



Compara la presidencia de Trump con un “incendio forestal” y repetidamente en el libro de 304 páginas lo pinta como un jefe de estilo mafioso, alegando que Trump le hizo recordar su carrera temprana como fiscal contra la mafia.



En una discusión sobre una incómoda reunión de la Casa Blanca con Trump y el entonces jefe de gabinete, Reince Priebus, en febrero de 2017, por ejemplo, Comey narra que el republicano nunca dejó de hablar.

"Trump atrae a todos los presentes a un círculo silencioso de asentir”.



Desmentir lo de ‘las lluvias doradas’



Asimismo, Comey escribió que Trump discutió investigar una de las acusaciones realizadas en un dossier de reclamos sobre el magnate y Rusia.



Quería que probara que era falso que había pagado a unas prostitutas rusas por orinar en la cama de un hotel, en parte para demostrar su inocencia a su esposa, la primera dama Melania Trump.



Él mencionó lo que llamó la ‘cosa de las duchas doradas’”, conforme cita el New York Post.



El dossier fue comisionado como investigación opositora por oponentes políticos del entonces candidato Trump y compilado por un ex agente de inteligencia británico; algunas partes del expediente permanecen sin confirmar.



Le molestaba que hubiera ‘siquiera una posibilidad del uno por ciento’ de que su esposa, Melania, pensara que era verdad ... Continuó, espontáneamente, explicando por qué no podía ser cierto, terminando diciendo que estaba pensando pedirme que investigue la acusación para demostrar que era una mentira. Dije que dependía de él”, escribió Comey.



La conversación tuvo lugar durante la misma cena privada el 27 de enero de 2017, donde Comey afirmó que el presidente le exigió su lealtad, y pocos días después de la publicación de un dossier de inteligencia que alegaba que el Kremlin tenía una cinta donde Trump pagaba a unas prostitutas para orinar una cama que una vez fue ocupada por el expresidente Barack Obama.



Comey dijo que en privado se preguntaba por qué Melania podría pensar que había incluso un 1 por ciento de posibilidades de que las acusaciones fueran ciertas, alegando que hay cero posibilidades de que su propia esposa crea tal afirmación.



¿En qué tipo de matrimonio, a qué tipo de hombre llega el cónyuge, solo hay un 99 por ciento de posibilidades de que su esposo no haga eso?”, escribe en el libro, que llega a las estanterías estadunidenses el 17 de abril.