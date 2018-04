Denuncian la desaparición de dos mujeres, en Iguala

Iguala, Gro., Abril 14.- La desaparición de dos mujeres vecinas de este municipio fue reportada este viernes ante las autoridades.

En el primero de los casos, se trata de una vecina de Me-tlapa llamada Elvia Pineda Hernández.

Ante la Agencia del Ministerio Público se presentó el concubino de dicha mujer para denunciar su desaparición, pero además, para dejar constancia de las amenazas de muerte que han hecho en su contra los familiares de la mujer, quienes lo responsabilizan de la desaparición.

En relación a los hechos, manifestó que vive en unión libre con Elvia y que el pasado 9 de abril del año en curso, alrededor de las 6 de la tarde, llegó a su domicilio después de trabajar. Ahí observó a su concubina sentada afuera de la casa con un estado de nerviosismo y molesta.

Agregó el denunciante que al pedirle que le diera de comer, su concubina se paró y se le fue a golpes, causándole algunas lesiones y que al preguntarle por qué hacía eso, ella nunca contestó.

Fue así que al día siguiente se fue a trabajar como todos los días y al regresar ya no la encontró, por lo que salió a buscarla por varios lugares, entre éstos la casa de su mamá, pero no la encontró.

En relación a las amenazas de muerte, dijo que recibió una llamada de su cuñada Inocencia, quien le dijo que si su hermana no aparecía sana y salva, lo iban a mandar matar con “familiares y amigos que se dedican a eso de la marihuana”.

LA OTRA DESAPARICIÓN

Por otro lado, ante las autoridades ministeriales denunciaron la desaparición de otra mujer, desde el pasado dos de abril.

Se trata de la señora Reyna Rodríguez García, de 31 años de edad, con domicilio en la calle Dalia de la colonia Ampliación Cascalotes.

La familia mencionó que ese día, alrededor de las 11 de la mañana, Reyna salió a una cita con un joven de quien desconocen su nombre y dirección.

Al pasar las horas y ver que no regresaba, le empezaron a marcar a su celular, hasta que finalmente contestó alrededor de las 11 de la noche y solamente les dijo que se encontraba en la comunidad de El Tomatal, que en poco tiempo llegaba.

El caso es que la agraviada nunca llegó a su domicilio y jamás volvió a contestar su teléfono móvil.

Mencionaron los familiares que la han buscado por toda la ciudad, en las casas de familiares y amigos, así como en hospitales, cárceles y en la misma morgue, sin obtener resultados positivos.

Por tal motivo fue que recurrieron a la Agencia del Ministerio Público y los medios de comunicación para que los ayuden a dar con su paradero, pues temen que algo malo le haya pasado.