Ataque a normalistas en Iguala, se ordenó desde EU

En una investigación contra líderes del grupo Guerreros Unidos en Chicago, se obtuvieron conversaciones telefónicas que revelan que confundieron a los estudiantes con Los Rojos

Ciudad de México, Abril 13.- En la trágica noche de Iguala del 26 de septiembre de 2014, habrían desaparecido entre 50 y 60 personas y no 43, y policías de ese municipio, Cocula y Huitzuco apoyaron en auxilio del grupo criminal Guerreros Unidos, publicó Reforma.

Según una investigación de Estados Unidos, en 2014 el grupo criminal pidió apoyo al gobierno estatal, que en ese entonces encabezaba Ángel Aguirre Rivero, ante la magnitud del conflicto desatado en los ataques de Iguala, donde desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, que hasta la fecha se desconoce su paradero.

Las conversaciones fueron interceptadas por agencias estadounidenses con autorización de un juez, las cuales forman parte de un expediente judicial en el que se procesa a ocho operadores de ese grupo en Chicago por tráfico de drogas, pero los detenidos no han sido interrogados por el caso Iguala.

Dichas conversaciones muestran que aquella noche del 26 de septiembre los integrantes de Guerreros Unidos creían que un grupo de “Los Rojos”, pretendían tmoar la plaza de Iguala y supusieron que la presencia de los jóvenes normalistas era parte de la operación rival.

En la operación participaron policías de Iguala, Cocula y Huitzuco, en auxilio de sicarios de Guerreros Unidos, por órdenes de sus jefes desde Chicago.

Las comunicaciones están en poder de la PGR y una parte de ellas fueron compartidas en distintas reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los fammiliares de los 43 normalistas desaparecidos.

Las transcripciones muestran versiones diferentes en relación al paradero de las personas desaparecidas y el número de ellas, pues se habla de “50 o 60 paquetes” en alusión al número de personas capturadas y posteriormente desaparecidas.

NUEVAS PRUEBAS OBLIGAN A AMPLIAR INVESTIGACIÓN: GIEI

Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, integrantes del extinto Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) coincidieron que la revelación de conversaciones entre criminales de Guerreros Unidos de Estados Unidos y de Iguala obliga a ampliar la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con Reforma, la ex fiscal Buitrago sostuvo que “la versión de las transcripciones no coincide con la versión de los muchachos que están detenidos en México, El Pato, El Chereje, Benito, El Gil, inclusive la declaración de Bahena está contradicha, que son, entre otros, quienes dieron las pistas para armar la investigación en México”.

Por separado, Beristáin fue cuestionado sobre si se debería de cerrar el caso, a lo que respondió que “no, en absoluto, ahora tenemos más pruebas de lo que ya sabíamos, que hay que investigar todo el involucramiento del aparato del Estado en el caso, que es lo que aparece en las conversaciones”.

“No se habla del destino de los jóvenes desaparecidos. Entonces, no es para cerrar el caso ni para volver a la versión del basurero”, subrayó.

Ambos recordaron que pedirle al gobierno de EU las conversaciones exhibidas, fue una de las primeras recomendaciones que el GIEI hizo a la Procuraduría General de la República (PGR), ante lo cual la información llegó con un retraso de tres años.

CRITICAN PADRES DE LOS “43” TARDANZA DE PISTAS SOBRE CASO IGUALA|

Por su parte, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014, reprocharon que la revelación de conversaciones entre criminales del grupo Guerreros Unidos de Chicago y de Iguala, se hayan obtenido apenas hasta este año.

Asimismo criticaron a la Procuraduría General de la República (PGR) por no seguir la línea de investigación como sugirió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), publicó Reforma.

Mario César González, padre de uno de los 43, señaló que desde el primer informe que hizo el GIEI “se tenía que seguir esa línea de investigación y desgraciadamente la PGR no quería llegar a ese punto”, en el sentido de la implicación en el tráfico de heroína desde Guerrero hasta Chicago.

“Ahí se ve que no sólo es crimen organizado local, sino que es a nivel nacional y a nivel internacional, porque es muy grande”, agregó y puntualizó que “para hacer eso (el trasiego de drogas) se necesita la complicidad de varias dependencias de gobierno, por ejemplo: el Ejército, la Policía Federal, la Policía Estatal, lo que siempre hemos dicho”.