DefiendeTEPJF resolución de El Bronco; acusa mal proceso del INE

Ciudad de México, Abril 13.-

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tuvo que salir la mañana de este jueves a explicar y justificar la resolución que avalaron el pasado lunes en torno a dar el registro como candidato independiente a la Presidencia de la República, a Jaime Rodríguez Calderón, apodado El Bronco.



En conferencia de prensa con seis de los siete magistrados, los que avalaron la resolución argumentaron que su actuación fue en el marco de la ley, e insistieron en que a Rodríguez Calderón le fue violado su derecho de audiencia para revisar los apoyos que le fueron anulados, dijeron, de forma indebida por el Instituto Nacional Electoral (INE), a quien acusaron también de omisión.



“En este caso, solo se revisaron las pruebas aportadas por el quejoso y los informes de la autoridad electoral, para ver si el aspirante había reunido los apoyos ciudadanos suficientes y llegamos al convencimiento de que, cada vez que se revisaron esos apoyos, el aspirante recuperó apoyos eliminados indebidamente por el Instituto Nacional Electoral”, afirmó el magistrado, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, proponente del proyecto avalado.



Tribunal Electoral no es nuestro superior jerárquico: INE



Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) defendieron el trabajo que realizaron en la verificación de las firmas presentadas por el candidato presidencial Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.



Asimismo, exigieron prudencia a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y les recordaron que no son sus superiores jerárquicos.



Luego de la conferencia en la que los magistrados justificaron la resolución de subir a la boleta electoral a Rodríguez Calderón y criticaron los errores de verificación de firmas del INE, el consejero Marco Baños enfatizó que no es lo mismo dictaminar un asunto desde una oficina como se hace en el Tribunal, que revisar firma por firma como lo hizo el INE.



Además, destacó que los magistrados se han empecinado en hacer creer a la población que son los superiores jerárquicos del INE, ”pero esto no es así”.



"No creo que las firmas estén mal como dicen algunos de los magistrados. Creo que lamentablemente se está generando una discusión y un intercambio de expresiones entre los consejeros y los magistrados que no son correctos. Somos instituciones del Estado mexicano y los magistrados están empecinados en hacer señalamientos sobre una institución que, por cierto, es un órgano constitucional autónomo del Estado mexicano que no depende del Tribunal”, aseguró Baños.



Mientras que la consejera electoral Pamela San Martín afirmó que las resoluciones del Tribunal son definitivas, y sólo por eso fueron acatadas en sus términos, pero no acepta que se cuestione el trabajo realizado por el INE.



"Si nos están haciendo un llamado a la prudencia, me parece que la prudencia tiene que estar en todas las autoridades electorales porque todas las autoridades electorales tenemos que garantizar la certeza de este proceso electoral y todas las autoridades electorales estamos obligadas a todos los principios rectores que rigen la función electoral”, recalcó.