Protesta personal de la Escuela de Enfermería No. 4

Personal docente, administrativo y de intendencia de la Unidad Académica de Enfermería Número 4 dependiente de la UAGro, se manifestaron en paro de labores y tomaron las instalaciones del plantel para protestar por la usurpación de funciones en que está incurriendo la ex directora de la institución, Rosalinda Villa Juárez, quien renunció al cargo el 22 de marzo para buscar la reelección y todavía sigue asumiendo el control y la toma decisiones internas.

A las afueras de la institución donde colocaron pancartas con distintas leyendas para pedir respuesta a su exigencia, una docena de trabajadores mantiene cerrada la puerta de acceso evitando la entrada del resto del personal y por esa causa se suspendieron las labores afectando a más de mil alumnos de la escuela universitaria.

Los quejosos exigieron a las autoridades de la UAGro que respeten y hagan valer la ley orgánica universitaria, donde explica que luego de la renuncia de la directora es el consejo de unidad académica integrado por dos maestras quien se queda al frente del plantel, con el propósito de buscar el beneficio de estudiantes, docentes, administrativos y de la misma escuela.

Dijeron que desde el pasado 22 de marzo, Villa Juárez renunció al cargo porque busca reelegirse en la dirección de la Escuela de Enfermería para el periodo 2018-2021, pero no ha presentado a la comunidad estudiantil informes financieros, académicos y administrativos sobre los cuatro años que lleva como funcionaria universitaria, aun y cuando es una obligación de cada directivo dar a conocer todos los avances y actividades alcanzados de forma anual.

Reclamaron que hace dos días todavía hizo gestiones, firmó documentos con fechas retroactivas, dio indicaciones al personal de vigilancia y hasta presentó una propuesta de directora interina sin haber informado sobre su renuncia y pasando por alto la legislación universitaria, por lo que se pronunciaron por la realización de una auditoria a su gestión “porque el que nada debe nada teme”.

Señalaron que ayer solo tomaron la dirección de la escuela para exigir la presencia de una comisión de la UAGro que atendiera y resolviera la problemática, pero al no tener respuesta de las autoridades determinaron quedarse a dormir y esta mañana cerrar todo el plantel para que la autoridad haga valer la ley y sea el consejo de unidad académica quien se haga cargo de la escuela.

Insistieron en que al renunciar al cargo para buscar la reelección, la ahora ex directora no tiene las facultades para continuar asumiendo el control de la institución ni tomar decisiones que no le corresponden, por lo que amagaron con mantener su protesta y no abrir la escuela hasta que las autoridades resuelvan la situación en base a la ley.