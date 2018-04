Busca hacer historia

Iguala FC podría regresar a la “fiesta grande” de la 3a. División Profesional

Iguala, Gro., Abril 13.- Mañana se puede escribir una gran historia en el futbol profesional, ya que con una combinación de resultados Iguala FC podría regresar a la “fiesta grande” de la Tercera División.

El cierre de campaña regular será no apto para cardiacos y mañana Iguala FC va por el triunfo ante Brody’s de Acapulco para mantenerse en el primer lugar del Grupo 6 de este circuito profesional.

Iguala Fc visitará al conjunto acapulqueño a las 14:00 horas en la cancha del Estadio “Hugo Sánchez”, en donde los dirigidos por Gustavo Cruz tendrán que estar bien concentrados para no ser sorprendidos por los locales, que a pesar de que ya no tienen nada qué pelear en este torneo, pueden hacer la maldad.

Iguala FC con el triunfo seguirá en el primer lugar, pero tendrá que esperar los resultados del resto de la jornada 27 que se jugará de la siguiente manera, Real Victoria recibirá a las Águilas UAGro, Selva Cañera va ante Chilpancingo en partido de vida u muerte entre estos dos equipos, que se jugará mañana a las 15:00 horas en el Estadio “General Emiliano Zapata” y el Atlético Cuernavaca se enfrentará a Jardón.

En la última fecha del torneo Iguala FC recibirá al once de Selva Cañera, en donde los igualtecos tendrán que aprovechar su condición de local.