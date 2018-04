Vigilará INE a candidatos en medios informativos: Trigo

El Instituto Nacional Electoral (INE) es respetuoso de las agendas de los candidatos a senadores y a diputados federales por Guerrero en materia de cobertura informativa.

Pero sí tienen prohibido contratar espacios de difusión con medios de comunicación que no estén debidamente registrados ante el órgano electoral, con base a las pautas y lineamientos de propaganda electoral.

“Las campañas las diseñan los partidos políticos y candidatos con base a sus estrategias a seguir en busca del voto popular”, dijo Dagoberto Santos Trigo, vocal ejecutivo del INE en Guerrero, en entrevista con Agencia de Noticias IRZA.

Desde el viernes 30 de marzo, cuando inició la campaña electoral federal, sólo Manuel Añorve Baños, candidato del PRI, PVEM y Panal al Senado de la República, ha convocado a medios de comunicación a sus eventos de campaña.

Pero en el caso de Félix Salgado Macedonio y Beatriz Mojica Morga, también candidatos al Senado por la coalición “Juntos haremos historia (Morena, PT y PES) y “Por México al Frente” (PRD, PAN y MC), respectivamente, no han convocado a la prensa.

Consultado al respecto, Santos Trigo dijo que el órgano electoral es y será respetuoso de las estrategias de los candidatos y que en ese sentido no hace sugerencias. “El INE es y será respetuoso de las campañas”.

No obstante, consideró que “todos los partidos políticos y candidatos tienen que abrir sus agendas a toda la ciudadanía y en especial a los medios de comunicación, porque éstos han contribuido con el fortalecimiento de la democracia”.

“Veo difícil y complicado (para) los partidos políticos que sus eventos no sean cubiertos por los medios de comunicación”, dijo, aunque precisó que también es “decisión absolutamente de ellos (de los candidatos) y de los partidos políticos”.

-¿No hablamos de inequidad informativa? -se le preguntó.

“No es inequidad, son estrategias. Si consideran que deben impulsar otros aspirantes a otros cargos de elección y no precisamente ellos, son cuestiones de estrategia de los partidos políticos”, expuso.

Lo que sí tienen prohibido tanto partidos políticos como candidatos, explicó el vocal del INE en Guerrero, es “contratar (a) medios que sean diferentes al pautaje que tiene cada uno de los partidos”, y en caso de hacerlo, advirtió: “violan la ley y seguramente tendrán el castigo que la propia ley determina”.

Agregó que en caso de radio y televisión deben sujetarse a los tiempos que determina el órgano electoral como parte de sus prerrogativas de difusión y en cumplimiento a la ley electoral.

Informó que para hacer valer la ley, el INE en Guerrero cuenta con 5 centros de monitoreo de radio y televisión en toda la entidad para revisar que se cumplan los tiempos establecidos en medios electrónicos y para que los candidatos no recurran a otros medios que no estén debidamente registrados y enlistados ante ese órgano, de tal suerte que “no hay manera de que nosotros no sepamos qué es que lo hacen”.

“Ellos (candidatos y partidos políticos) seleccionan, de acuerdo a su estrategia, dónde quieren aparecer y nosotros damos los tiempos que debe tener cada partido político, de acuerdo a un análisis y fórmulas”, expuso.