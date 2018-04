Presencias y Evocaciones

Al Cónsul Daniel Terán Flores, teloloapense ilustre.

Hay suficientes muestras para afirmar que la grandeza mexicana radica en el espíritu de unidad que campea ante panoramas difíciles, como las amenazas del exterior o en el menor de los casos, las fuertes embestidas de los fenómenos naturales que provocan en la población verdadero pánico por sus efectos devastadores.

No nos sorprende la manifiesta hostilidad del gobierno norteamericano. Sobran muestras de su animadversión desde tiempos inmemoriales. Por más esfuerzos orientados a sostener lazos de amistad y buena vecindad, no hemos conseguido elemental reciprocidad.

Ante la majadera actitud del presidente Trump, cuya altanería y desenfado no tienen parangón con sus pares; las autoridades mexicanas encabezadas por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de México, reaccionaron con firmeza y enérgico rechazo a esas formas violentas que hieren la sana y digna convivencia entre nuestros pueblos. La solidaridad de los mexicanos no se hizo esperar, los candidatos a la presidencia junto con los sectores sociales, sindicatos, organizaciones civiles, iglesias, partidos políticos, clubes de servicio, universidades, intelectuales, artistas, etc., se sumaron a una sola voz ante las irresponsables declaraciones del líder norteamericano, que ofenden la dignidad humana y atropellan la soberanía nacional.

Se comprueba una vez más la solidez de los principios que sustentan nuestra tradición hacia el exterior, que responden a una raigambre humanista, sensata, justa, valiente y respetuosa a lo largo de nuestra historia, con unánime reconocimiento en el concurso de las naciones. Bien por ello. En general nuestra diplomacia ha sido resistente a las presiones externas sorteando a veces con éxito las dificultades resultantes. La experiencia nos ha enseñado las fortalezas morales y a la vez capacidades y posibilidades. Nos orienta a integrar una política exterior que no sea producto de la improvisación ni de corazonadas, ni genialidades.

Es un renglón entendido como proceso continuo a largo plazo, que requiere técnica, arte y hasta ciencia, amén de mecanismos e instituciones idóneas. En vísperas de la renovación de los poderes políticos, brota la exigencia de fortalecer la diplomacia mexicana. Esto resultará laborioso: ofrece escollos y riesgos inherentes costosos y en ocasiones demandará sacrificio político, para sostener los grandes postulados que dan identidad a nuestro país.

Deseo insistir con la mayor buena fe, que es necesario reexaminar los básicos propósitos de la política internacional de México, no sólo con vista a lo inmediato, sino con un sentido de dirección hacia los tiempos que se avecinan. Hay que crear instituciones apropiadas para la planeación de la política; puntualizar que en general se ha desplazado una gran resistencia a las ofensivas externas; se han pulsado fuerzas y examinado las intenciones del coloso del norte, así como los núcleos de reacción negativa. El pasado nos ha enseñado mucho.

Los límites naturales o materiales de la política externa de México, son superables. Pero hay que vigorizar la diplomacia de manera diestra, inspirada y bien dirigida. Una buena diplomacia remedia en mucho la carencia de elementos reales de poder y las deficiencias económicas o geopolíticas.

También una opinión pública bien construida e ilustrada, contribuye en mucho a edificar una política exterior firme y venturosa. El pueblo demanda participar más en estos asuntos otrora de élite. En lo interno la convocatoria a la unidad, debe servir además a dar buenos resultados en las próximas elecciones.

Don Raúl Rangel Frías, ilustre intelectual y político regiomontano, expresó alguna vez: “los que existimos juntos hemos de salvarnos juntos o no hemos de salvarnos jamás”. Parafraseando la consigna popular: un pueblo unido, jamás será vencido.