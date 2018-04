Frank en su tinta

EN CUALQUIER país donde se respetan las leyes la falsificación de un documento es delito grave y se castiga con cárcel. En México, Jaime Rodríguez El Bronco falsificó más de un millón de firmas y le otorgan una candidatura a la Presidencia de la República por la vía independiente. No va a ganar porque su candidatura tiene otro objetivo, pero imagínese que llegara a Los Pinos. Bueno, han llegado y podrían llegar peores, pero en este momento el tramposo de moda es El Bronco, mientras que el repudio generalizado es para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la aberración de haber avalado tal candidatura……. FEPADE va ahora por El Bronco. El Instituto Nacional Electoral presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por presuntas irregularidades en la recolección de firmas para el candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. “Hemos recibido una denuncia por parte del INE por actos presuntamente ilícitos en la recolección de firmas. Estamos a la espera de la documentación complementaria. Esto es un proceso de carácter permanente, continuo”, declaró el titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana……. DOS DETALLES dos de la visita de José Antonio Meade a Guerrero, dentro de su campaña electoral por la Presidencia de México. El reportero José Gil Olmos señala que el abanderado neo-priista presentó en San Pedro Las Playas (municipio de Acapulco) su programa contra la pobreza llamado “Avanzar contigo”, pero que lo hizo “en un moderno escenario provisto con enormes pantallas de alta resolución y cubierto por una carpa gigantesca”. Y que en otro acto con priistas, en Chilpancingo, Meade prometió consolidar la seguridad y crear un sistema de vigilancia C5, terminar las carreteras de Acapulco a Zihuatanejo y de Iguala a Teloloapan, impulsar un sistema de suministro de agua potable en Taxco y modernizar el acueducto en Tixtla, sólo que en esa población no existe ningún acueducto…….. LLEGÓ al Tintero: “Hola mi amigo Frank. Soy el Ingeniero Enrique Pacheco Salgado y quisiera que comentaras la situación de las altas temperaturas en Iguala. ¿Acaso algún candidato tiene alguna propuesta para evitar estas altas temperaturas? Por ejemplo declarar proteger los tamarindos del centro y las huertas de mango como uno de los árboles nativos o endémicos de esta región y no se diga otros. Declarar zona natural las huertas de mango y la laguna de Tuxpan como un pulmón para la ciudad y formar un cuerpo de bomberos (capacitado) que atienda la quema de terrenos para siembra para evitar incendios de nuestros bellos cerros. Saludos”……. EL ALCALDE de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, cerrará con broche de oro su administración, ya que dio frutos su gestión ante el gobernador Héctor Astudillo Flores y en esa cabecera municipal será construido en este año un centro de salud con servicios ampliados. La confirmación de tan importante obra fue hecha por la directora de Planeación de la Secretaría de Salud de Guerrero, Damaris Rosas Castillo. El también médico expresó su regocijo porque dejará a sus paisanos una obra que anhelaban y que fue uno de sus compromisos. El objetivo es que 2018 sea el mejor año en toda la historia de Cocula…….. SIMPLE pregunta: ¿Y ahora qué sigue? ¿Casillas electorales “piratas” para que voten los de esas credenciales falsas de “El Bronco”?........ PUNTO.