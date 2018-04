Denuncian desaparición de taxista en Iguala; salió de su casa el 29 de marzo

Iguala, Gro., Abril 12.- La mañana de este miércoles fue denunciada en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común (AMPFC) la desaparición del taxista y ex militar Ángel David Peralta Bererril, de cuyo paradero nada se sabe desde el 29 de marzo de este año.

Fue la esposa de Ángel quien hizo la denuncia. La mujer dijo que su pareja salió la tarde de la fecha indicada a bordo de su taxi marcado con el número 1331 del sitio “Yohuala” y que ya no regresó a su domicilio en la colonia Génesis de esta ciudad.

El líder de la organización de taxistas “Yohuala”, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones obvias, llamó a la familia del desaparecido para saber en qué condiciones se encontraba, ya que el taxi a su cargo fue encontrado “desvalijado” por el rumbo del panteón conocido como “Cristo Rey”.

La familia teme por la vida del taxista y ex militar, pues a pesar de que lo han buscado en hospitales, en separos policiacos y en los puntos que acostumbraba frecuentar, no hay rastros de su paradero.