Por la corona

Ellas sacó la experiencia para derrotar en 3 sets (20-25, 25-16 y 15-9) a Stars, en Cuartetas Femenil

Iguala, Gro., Abril 12.- Una tarde llena de alegrías fue la que tuvo el conjunto de Ellas luego de ganar la semifinal de Cuartetas Femenil que coordina el Cemec Voli Iguala “Carlos Zubillaga López”, ya que tuvo que hacer un duelo efectivo para derrotar a Stars con números de 20-25, 25-16 y 15-9. En la final a Ellas le tocará verse las caras ante Lobitas que llega motivada tras una remontada espectacular en el otro duelo semifinal.

En el primer periodo la escuadra de Stars hizo de todo para llegar al triunfo, sus movimientos en defensa fueron fundamentales para que lograra rescatar muchas pelotas que parecían generar puntos; por su parte, Ellas se fue desesperando y no lograba descontar esa desventaja de 5 puntos que le impusieron y cuando intentó la reacción fue demasiado tarde, ya que las “estrellas” se quedaron con la victoria parcial por 25-20.

Para el segundo set las cosas se pusieron intensas, la cuarteta de Ellas se metió de lleno al encuentro con pelotas que acomodaban fuera del alcance de su rival y con el paso de los puntos Ellas se fue acomodando bien hasta sacar una buena ventaja que las encaminaba a la victoria parcial, sus intenciones lograron terminar en su objetivo y se llevaron la victoria parcial con marcador de 26-16.

Para el definitivo set Stars ya no se pudo reponer y se fue desmoronando hasta que se vio en desventaja rápidamente y al cambio de cancha ya llevaban una desventaja de 5 puntos que parecía imposible de remontar, además la escuadra de Ellas no se detuvo ante nada y se enfiló a una victoria que finalmente logró con un 15-9 que las pondrá a jugar por el campeonato.