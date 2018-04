EU ha deportado a 33 mil 300 guerrerenses entre 2016 y 2018

Chilpancingo, Gro., Abril 11.- El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en los últimos dos años, ha deportado a 33 mil 300 guerrerenses que de manera ilegal se han internado en ese país.

Para atender a esos guerrerenses deportados, el gobierno del estado cuenta con un programa denominado Fondo del Migrante, el cual tiene asignado un presupuesto de 23 millones de pesos para dar empleo y sustento a esas familias.

El secretario del Migrante y Asuntos Internacionales, Fabián Morales Marchán, explicó que a pesar de lo elevado de esa cifra, no es lo que se esperaba ante la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica.

A pesar de las críticas que ha habido al uso de ese fondo de recursos federales, el funcionario estatal aseveró que no han tenido “ningún problema; hemos estado trabajando bien, el recurso ha estado llegando de manera regular e incluso hemos estado gestionando recursos adicionales”.

Señaló que “incluso se ha adelantado el proceso de entrega en comparación a lo que se hacía en años anteriores. Tal vez hay especulaciones, a lo mejor de alguien que lo hace de manera política”.

“Esos 23 millones de pesos los ejerce el estado y van dirigidos a la mayoría de municipios participantes en las siete regiones; es distribuido de manera equitativa y se hace de acuerdo al número de deportados que llega a los municipios”, dijo.

Abundó que el Fondo del Migrante consiste en dar empleo o proyectos productivos a los deportados “de acuerdo a sus capacidades, depende del perfil que adquirieron en los Estados Unidos”.

Justificó que la dispersión de los recursos no se hace de manera arbitraria, ya que la distribución tiene sus reglas de operación establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y es aprobada en el Congreso Federal. “Nosotros solamente llevamos el ejercicio de acuerdo a las reglas de operación”, precisó.

Fabián Morales indicó que en el 2017 hubo 15 mil 300 deportados, el año anterior (2016) fueron más de 18 mil y en lo que va de este año son 3 mil 300 deportados, haciendo un total de 33 mil 300 deportados en los últimos dos años.

Para el funcionario “no fueron tantos los deportados como se esperaba con la llegada de Donald Trump y la cifra no se ha incrementado, incluso ha disminuido; uno de los factores es que menos personas intentan cruzar la frontera, entonces, tiene sentido que haya menos deportados”.