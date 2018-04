El Auditor Superior del Estado, Alfonso Damián Peralta, informó sobre una multa de mil salarios mínimos que se aplicó al Ayuntamiento de Apango, a su alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez, así como al Tesorero y Director de Obras, por presentar fuera de tiempo la cuenta pública del 2016, y por tener un pendiente de 30 millones de pesos sin solventar. La ASE también interpuso denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado contra los alcaldes de Tecoanapa y Leonardo Bravo, así como contra el director del Sistema de Agua Potable de Tixtla.

En relación a las constantes quejas del alcalde de Chilpancingo con licencia, Marco Antonio Leyva Mena, el Auditor Superior indicó que nadie se debe sentir señalado o victimizado. La ASE ha presentado dos demandas penales en contra del Leyva Mena por irregularidades serias en el proceso de fiscalización y por sustracción de documentos, ocurrida cuando Marco allanó las oficinas del actual alcalde, pretendiendo retomar el cargo.

Por lo pronto la ASE ha comenzado a realizar una auditoría al Ayuntamiento de Chilpancingo para revisar las cuentas del 2017 y seguramente encontrarán serias irregularidades cometidas en el gobierno de Leyva Mena, quien podría ir a la cárcel por desviación de recursos, y otras anomalías.

Luego de encabeza el izamiento y honores a la bandera ante directores, jefes de área, maestros y alumnos, el Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, informó a la prensa que el próximo sábado rendirá su primer informe de la actual administración central, en el puerto de Acapulco, teniendo como sede el Salón A del Forum Mundo Imperial.

Seguramente en este informe se darán a conocer asuntos de mucha importancia que hablan de los avances logrados por la máxima casa de estudios guerrerense. Entre otros: la evaluación de diversas escuelas como las Preparatorias 8, 25, 36, entre otras. Se presentarán dos proyectos: el nuevo Modelo Académico y el Modelo Educativo que cumplen al pie de la letra con los lineamientos que tiene la SEP.

Un tercer proyecto: el Modelo de Planeación, estará a discusión en los próximos días. Se informará también sobre el nivel superior y sus evaluaciones, así como las reformas hechas al reglamento, para ponerlo acorde con la Ley Orgánica de la UAGro. El informe seguramente tratará sobre el sismo que se vivió el pasado 19 de septiembre, donde se dañaron nueve edificios que ya están siendo demolidos y con el apoyo del Gobernador Héctor Astudillo Flores, serán reconstruidos a la brevedad posible.

Destacan también los avances en el área de la Investigación, donde se tienen 29 programas educativos en el Conacyt, así como el trabajo realizado en el deporte y la cultura. El Rector expresó un agradecimiento público al Gobernador del Estado, por el importante apoyo que ha brindado a las casas del estudiante y a la Universidad en general. Ante invitados especiales, consejeros universitarios, estudiantes y maestros, el Doctor Saldaña Almazán rendirá un informe positivo, de resultados y propuestas.

NO A LAS AMENAZAS

De manera puntual, el diputado Héctor Vicario Castrejón, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, respondió al alcalde con licencia de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, que con amenazas no podrá obligar al legislativo para que lo reinstale en el cargo. No se cometerá ni omisión, desacato o incumplimiento como acusa marco, porque el documento enviado por el TRIFE, donde solicita que se dé respuesta al alcalde, llegó a la oficina de partes, dijo el legislador.

De ahí pasa a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, enseguida a la Comisión de Gobernación, y posiblemente mañana jueves se le dará lectura en la sesión ordinaria, pero de ninguna manera el Congreso está obligado a reinstalar a MAL, porque existen muchos detalles a revisar y lo más seguro es que Jesús Tejeda Vargas continúe en la presidencia municipal hasta terminar el período.

Marco Antonio Leyva Mena asegura ser víctima de manos oscuras, que desde su propio partido lo tunden a golpes y guerra sucia, pero no quiere reconocer que su administración fue sumamente irregular, que no cumplió con la mayoría de sus compromisos de campaña y que el pueblo que mal gobernó en pocas palabras, no lo quiere ni regalado. [email protected]