Revista de la Semana

Como ya lo he comentado en otras ocasiones, mi generación ha sido testigo de la transición social, política, geográfica, cultural y ecológica que haya sufrido la humanidad; por eso trato de ser optimista recordando a diario, como querían mis padres, que, pese a todo lo que anda mal, habemos seres que no hemos estado nunca mejor que ahora. Pero confieso que cada día me resulta más difícil.

Si fuera disidente ruso y crítico de Putin viviría muerto de miedo de entrar a un restaurant o a una cafetería a tomar el veneno que allí me esperaba. Como mexicano el sobresalto no es menor con un mandatario vecino de Estados Unidos como Trump, irresponsable y materialista que en cualquier momento podría desatar con sus descabellados desplantes una guerra nuclear que extinga a buena parte de los humanos de este planeta. Y, como guerrerense, mientras no señale insistentemente a un político o narcotraficante seguiré disfrutando de “agacholandia”.

Pero lo que me tiene más desmoralizado es precisamente la pasividad del mexicano, ese sometimiento a vivir bajo una “dictadura perfecta”, una presidencia imperial donde pasan muchas cosas y nos dicen que “vamos por el camino correcto”; donde hay señalamientos de organismos internacionales y la autoridad sed concreta a justificar diciendo que son caos excepcionales; donde no cuenta la preparación, sino el que más delinque o transa…

Ciertamente existe un mal humor social, pero ¡hasta ahí!

Efectivamente, en los corrillos, a “soto voce”, hay un mal humor social. La gente está molesta. Hay señalamientos constantes a las autoridades. La popularidad del mandatario ha llegado a un 20 por ciento, uno de los niveles más bajos de la historia para un Presidente mexicano. Enrique Peña Nieto considera injusta esta apreciación: “Hay muchas razones y muchos argumentos `para decir que México está avanzando, que México está creciendo en distintos ámbitos, en distintos escenarios…” pero el ánimo de la población es una realidad que no puede, no debe soslayarse…

El Presidente atribuye este mal humor social a “algunas notas, columnas y comentarios que recojo de aquí y de allá”, como llego a expresarse en Guadalajara. Los columnistas y comentaristas, sin embargo, ya hace mucho que dejaron de tener el poder de modificar el ánimo social y no hay razón para suponer que hoy lo puedan hacer.

De hecho, hoy más que nunca el gobierno tiene la oportunidad de generar un `´ánimo positivo entre los ciudadanos. Se dice que gasta en medios de comunicación 26 mdp. diarios, más por ley dispone de 3 minutos de tiempo cada hora en radio y televisión.. El problema es que a la propaganda política en spots nadie le hace caso; al contrario genera el mal ánimo. Para completar, las redes sociales se han convertido en una vía constante de crítica que anulan, por completo la publicidad oficial.

La verdad es que los hechos de la “verdadera noche de Iguala”, no sólo produjeron el declive del gobierno Peñanietista, sino tuvieron un impacto en la actitud social y la peor de las imágenes a nivel mundial. Tan mal se manejaron las coas que unas decisiones tomadas por un gobierno municipal del PRD, hayan terminado por resultar culpable el gobierno federal y afectado la imagen presidencial. Desde entonces, la ONU, New York Times, Amnistía Internacional, Human Reights Watch y Washington acusan al gobierno federal de encubrimiento o incluso de complicidad.

La pérdida de popularidad del Presidente se acentuó ese mismo año al dar a conocer la Casa Blanca, un acto de deshonestidad, pero el simple conflicto de interés ha sido suficiente para deteriorar su imagen pública.

Aunado a eso el problema de la inseguridad ha crecido, pues la cifra de homicidios ya igualó a la acumulada el sexenio anterior y aún faltan ocho meses para que termino este gobierno.

La economía si bien no ha retrocedido, su crecimiento es mínimo, a tal grado que no se está sintiendo en los bolsillos.

Pero, el gran problema de México es el de la corrupción y la impunidad. Es una realidad que la ciudadanía está harta de este tema, pues no se ha hecho nada en México del caso Odebrecht cuando hace unas semanas si sucedieron cosas en Perú. El caso de la Estafa Maestra de Rosario Robles. La exoneración de César Duarte y la lista es infinita, pues casi todos los días aparece una nueva estafa; así, ayer dieron cuenta de la denominada Mala Cosecha: un desvío de 3,500 millones… De ahí el malestar de la sociedad hacia EPN que resulta cómplice de tantos desmanes.

En México el rechazo al Presidente y al sistema político ha permitido a AMLO convertirse nuevamente en puntero de la carrera presidencial. El mal humor social podrá etiquetarse como un simple malestar surgido de la mala leche de columnistas y comentaristas. Pero, si el Gobierno se empecina en llevar a cabo una elección de Estado, las consecuencias políticas pueden ser profundas, serias y lamentables.

A LA CARGADA.. El pasado jueves 5 EPN dirigió un mensaje a los mexicanos y a Trump. Sobre el particular leí muchas declaraciones del estilo “impecable”, “su mejor discurso”. “un gran discurso”. A mí no me pareció nada por estilo. Aunque creo que vale más tarde que nunca.

Los que hacemos discursos sabemos que se debe precisar el mensaje que queremos dar.

El mensaje del Presidente tiene la estructura clásica: plantea un problema (aunque no lo enuncia); propone un antídoto (la unidad nacional) y hace un llamado implícito a la acción.

En el desarrollo de su discurso cita: “evoco las palabras de un gran Presidente de los EUA no tendremos miedo a negociar. Pero nunca vamos a negociar con miedo”.

La cita es una frase célebre, una premisa poderosa. John F. Kennedy la pronunció en su toma de posesión y dijo textualmente: “nunca negociaremos desde el miedo, pero no tendremos miedo a negociar” y se refirió a la amenaza de la bomba nuclear. La idea que predomina este discurso es recordar que su país es garante internacional de la libertad.

Cuando se usa una cita no se debe separar de su contexto (en este caso la bomba nuclear), ni puede privarla de su sustento: la libertad como valor rector. Pero, el discurso de Peña no lo hizo. Para México, el despliegue de la Guardia Nacional es una amenaza del nivel de la bomba nuclear. Pero Peña no nos convoca a luchar por la libertad, sino a una resistencia pasiva (repeler la humillación). Sin embargo, celebro que el Presidente haya demostrado indignación.