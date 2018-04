Frank en su tinta

“EL BRONCO” sí será candidato a la Presidencia de México por la vía independiente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral revertir el rechazo a la candidatura de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón para que pueda inscribirse como candidato independiente. Por cuatro votos contra tres, la Sala Superior del TEPJF ordenó al INE registrar a “El Bronco” al considerar que se violó su garantía de audiencia y con ello se afectó el debido proceso. Los magistrados señalaron que el árbitro de los comicios erró al no permitirle al gobernador de Nuevo León el legítimo derecho de audiencia, pues éste alcanzó a recuperar en la revisión 62 mil 730 respaldos ciudadanos. Sin embargo, hay malpensados que consideran que esta decisión del TEPJF tiene “órdenes de arriba” para restarle votos “a ya sabes quién”, luego de su exitoso inicio de campaña en el norte del país, donde “El Bronco” ex priista tiene su bastión. Ah que malpensados tan alcanzados. ¿O será?......... Y AÚN HAY más. Los mismos magistrados del TEPJF le dieron al otro animal, al “Jaguar”, 10 días para revisar firmas. La orden concreta al INE es otorgar 10 días al senador con licencia, Armando Ríos Piter, “para que revise las 906 mil inconsistencias que le fueron señaladas en sus firmas”. Es decir, “El Jaguar” también podría aparecer en la boleta electoral. Parece que los malpensados no andan tan equivocados, porque desde el inicio del proceso electoral el legislador guerrerense (que no vive en Guerrero ni ha hecho nada por Guerrero) fue apuntado por sus cuates del ITAM para que fuera candidato presidencial independiente y quitarle votos a López Obrador. O sea que en este país se puede hacer trampa y no pasa nada. Margarita y “El Bronco” falsificaron firmas y ya son candidatos. “El Jaguar” también falsificó firmas y está a punto de parecer en la boleta electoral. Parece que los malpensados tienen razón........ MICAELA Cabañas Ayala y Juan Carlos Barrios Curtí, ex aspirantes de Morena a las diputaciones locales por los distritos 01 de Chilpancingo y 06 de Chilpa, respectivamente, así como Clemencia Guevara Tejedor, quien aspiraba (también por Morena) contender por la alcaldía de Apango, sentenciaron que sus votos serán sólo para Andrés Manuel López Obrador y la candidata a la Senaduría, Nestora Salgado. ¿El motivo? Fueron marginados de las candidaturas por la dirigencia estatal de Morena. Como dijo el también morenista de Iguala, José Socorro Peralta Nava, no serán matraqueros de los candidatos locales. Por cierto, en Iguala, otros marginados de Morena (Andrés Guzmán Salgado, Mauricio González Razo y Bernardo Cayetano Hernández) darán nota esta semana…….. CORRECIÓN: No es bendito entre las mujeres Carlos Alberto Duarte en Cocula, como candidato de Nueva Alianza a la alcaldía. También participa Juan Alfredo Román Varela por el Partido del Trabajo. Los dos varones van contra cinco candidatas: Teresa de Jesús Manjarrez del PRI, Martha Albarrán de Morena, Guillermina Díaz de MC, Maricela Castro del PRD

y María del Carmen Miranda de Coincidencia Guerrerense……… A PROPÓSITO de Cocula, más que merecido (y ganado) el reconocimiento nacional al alcalde Erik Ulises Ramírez Crespo. El distintivo le fue entregado por la Fundación Más Mexicanos y Latinos Líderes de Verdad, A.C., por su desempeño al frente de su administración, su trayectoria profesional y liderazgo. En la entrega del diploma el presidente de la Fundación, Luis Antonio H. Rosales, destacó que el distintivo de carácter nacional se entrega “en virtud de su desempeño productivo, su trayectoria profesional y su liderazgo e imagen pública, que le ha sido reconocida por su comunidad y por lo tanto es un Mexicano Líder de Verdad, que representa un ejemplo y un legado de ciudadanía productiva, para las futuras generaciones de mexicanos en el mundo”. Ulises Ramírez agradeció el distintivo e hizo extensivo el agradecimiento a sus padres, a su equipo de trabajo y a Dios……. SIMPLE dato: Once funcionarios y catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero son candidatos por el PRI, PRD, Morena, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Partido Verde e Impulso Humanista……. PUNTO.