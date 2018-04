Irá PT solo y con candidatos propios en elección de julio

Luego de considerar que el Partido del Trabajo (PT) tomó una buena decisión de ir solo y con candidatos propios a la elección de julio próximo, el coordinador de ese instituto político en Taxco, Jesús Antonio Teodosio Ronces, acusó al dirigente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de hacer el “trabajo sucio” y estar bajo las órdenes del PRI.

Justificó la salida del PT de la coalición integrada con Morena y Partido Encuentro Social (PES), porque Sandoval Ballesteros impuso a sus compadres, choferes y gente sin identidad ideológica y mucho menos sentido social que sólo buscan alguna candidatura en estos tiempos electorales, cuando los acuerdos se construyen a base de trabajo para el beneficio social y no particular como lo hace el ex abanderado a gobernador.

Teodosio Ronces reconoció que a nivel local ya veían el riesgo de que al permanecer en la alianza sus candidatos no tendrían la posibilidad de poder competir a pesar de todo el trabajo desarrollado, porque el dirigente estatal de Morena había vendido “a diestra y siniestra” candidaturas ganables.

Puso como ejemplo que la misma militancia del partido de Andrés Manuel López Obrador no fue considerada en la definición de candidaturas y les dieron espacio a personas que sólo buscan servirse del poder, por lo que el PT decidió caminar solo y con sus propios abanderados en los comicios que se avecinan.

Defendió que la mejor y única opción de izquierda en todo el estado de Guerrero es el PT y bajo esa premisa competirán con sus abanderados Dulce María Padilla y Eduardo Fajardo a la diputación local por el Distrito 21 y a la presidencia municipal de Taxco, respectivamente, los cuales representan una propuesta joven, renovadora, con preparación e ideas frescas para aportar a la región desde sus trincheras como lo han hecho desde hace tiempo a través del altruismo.

Jesús Antonio Teodosio dijo que si bien se trata de dos jóvenes quienes representarán a su partido en las elecciones que se avecinan, pero representan una dupla de ciudadanos entusiastas, visionarios y comprometidos con su entorno y que cuentan con el respaldo absoluto de las dirigencias estatal y municipal del PT, así como de las propias bases de ese instituto político de izquierda.

Puntualizó que su partido le apuesta a la juventud pero también a las mujeres con verdadera experiencia que de corazón están comprometidas en buscar hacer bien las cosas a favor de Taxco y Guerrero.

Criticó a las “candidatas de enfrente” que se acuerdan del pueblo en tiempos electorales y se olvidan de la gente al llegar al poder, así como de quienes se cuelgan de las figuras independientes para engañar a la sociedad, cuando traen bien marcada la dependencia de sus patrones.