Sofoca Protección Civil municipal incendio en área forestal de Huitzuco

Huitzuco, Gro., Abril 11.- La administración municipal de Huitzuco de los Figueroa, a través del personal de Protección Civil, sofocó el incendio del paraje situado en las inmediaciones de la colonia Alberto Benítez, que devastó más de 6 hectáreas de bosque, provocado por la irresponsabilidad de algunas personas.

El director de Protección Civil, Abel Marbán Urueta dijo que el personal a su cargo desde temprana hora se avocó a sofocar el incendio en el área forestal, que estuvo a punto de llegar a unas viviendas y fue hasta las 8:30 de la noche que terminaron de erradicarlo y dejar el espacio sin riesgos que preocupara a las familias de ese lugar.

“El fuego fue sofocado con la participación de 8 elementos, incluido, su servidor. Desde que llegamos al lugar implementamos una estrategia, de manera que el fuego no siguiera consumiendo más vegetales y pastizales”.

“Le pedimos a la gente que no queme basura, que si va a preparar sus terrenos lo haga con responsabilidad, porque un incendio no solo afecta el área forestal o los pastizales, sino que se ponen en riesgo los patrimonios de las familias que viven en el campo y lo que menos se quiere que haya daños de esa índole”, indicó.