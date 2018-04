Denuncian que líderes de Morena designaron candidatos por “dedazo”

Chilpancingo, Gro., Abril 10.- Ex aspirantes a diputaciones locales y alcaldías en la entidad urgieron a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, la destitución del dirigente estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, al que acusan de haber utilizado el “dedazo” al viejo estilo priista en la designación de candidatos.

Los ex aspirantes acusaron también a César Núñez Ramos, ex dirigente de este partido político, de ser junto con Amílcar responsable “del cochinero” en la selección de candidatos de Morena en Guerrero.

Micalela Cabañas Ayala y Juan Carlos Barrios Curtí, ex aspirantes a las diputaciones locales por los distritos 01 de Chilpancingo y 06 de Chilpa, respectivamente, así como Clemencia Guevara Tejedor, quien aspiraba contender por la alcaldía de Mártir de Cuilapan (Apango), sentenciaron que su voto será sólo para Andrés Manuel López Obrador y la candidata a la Senaduría, Nestora Salgado.

Pero advirtieron que para los otros cargos de elección popular convocarán a no votar en al menos 47 de los 81 municipios de la entidad e incluso sentenciaron que los candidatos tendrán que realizar su propio trabajo proselitista, porque a los que dejaron fuera no buscarán el voto.

Además denunciaron que Sandoval Ballesteros ya les advirtió que si realizaban la denuncia pública de las irregularidades en Morena, serían expulsados de ese instituto político por considerar que es una “traición”.

Clemencia Guevara Tejedor advirtió a los candidatos a cargos de elección popular por Morena que “hagan su chamba; nosotros no les haremos el trabajo”.