Siembra de amapola, única fuente de ingresos para indígenas: Javier Rojas

Chilapa, Gro., Abril 10.- El secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Javier Rojas Benito, aceptó que la población de los pueblos originarios también cultiva enervantes.

“Es una realidad que no podemos ocultar”, manifestó el recién nombrado por el gobernador Héctor Astudillo Flores como titular de esa dependencia, en sustitución de Gilberto Solano Arreaga.

En la última semana de marzo, pobladores de Santa Cruz Yukukani y Juquila Yukukani, municipio de Tlacoachistlahuaca, región Costa Chica, impidieron el paso a efectivos del Ejército a los campos donde cultivan amapola.

Señalaron que la siembra de ese enervante es su única fuente de ingreso y coincidieron en que antes de ordenar la destrucción de sus cultivos, los gobiernos deben atender los rezagos sociales que enfrenta la población indígena.

De acuerdo con Santiago Sánchez, uno de los pocos habitantes que habla español, en esa zona no tienen escuelas, maestros, centros de salud, médicos ni enfermeras, incluso ni asistencia social.

Denunció que el 6 de marzo, dos helicópteros del Ejército aterrizaron en sus poblaciones afectando los cultivos de maíz, sin que ninguna autoridad, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, se hiciera responsable.

Consultado al respecto, Rojas Benito aceptó que la población indígena también cultiva enervantes y que es una realidad que no pueden ocultar, pero matizó que el gobierno de Héctor Astudillo Flores está haciendo esfuerzos como ninguna otra administración para enfrentar ese problema.

“Creo que todas las instituciones debemos enfocarnos a brindarles otras alternativas y otras oportunidades para ir poco a poco combatiendo estas actividades ilícitas”, comentó en entrevista.

Tras asumir la titularidad de la dependencia estatal, dijo que su principal reto es atender al 33 por ciento de la población indígena y 6.5 afromexicana, pero sobre todo generarles alternativas para disminuir y combatir la migración.

Consultado sobre la intervención del gobierno estatal en la elección por el sistema normativo de usos y costumbres en el municipio de Ayutla de los Libres, Javier Rojas dijo que se trata de un caso inédito que requiere atención.

Destacó que el gobierno estatal “ha sido muy respetuoso” en cuanto al proceso electivo, y comentó que seguirán dando acompañamiento y todas las facilidades para que la elección se realice con armonía y en plena tranquilidad.