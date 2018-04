Frank en su tinta

CANDIDATOS que en campaña, literalmente, se meten hasta la cocina, agarran la tortilla del comal, le echan frijoles y salsa de molcajete y se la comen delante de sus seguidores, quienes les aplauden y les toman fotografías con la guisandera. Clásica estampa de campaña. Si ganan, a muchos de ellos jamás los volverán a ver, pues cambiarán el taco de frijoles por cortes internacionales……. OTRA estampa de campaña captada el domingo en el mercado de Chilpancingo: Las candidatas posan (bien peinadas y maquilladas) con dos humildes vendedoras de huamúchiles (con todo y canasto de este delicioso producto). Las dos candidatas aparecen sonriendo en la foto, mientras que las vendedoras de huamúchiles salen con cara de “¿estas qué?”. Incluso una (vendedora) está viendo para otro lado. Torpe equipo de Comunicación Social…….. UNA MÁS: La candidata toma un niño en brazos, le levanta y se ríe con él. El niño ni se inmuta, pero la candidata ya logró que le tomaran la foto para su publicación respectiva. Como dice la película: “¿Qué culpa tiene el niño?”……. EL PRESIDENTE de México siempre es el personaje más odiado por los sectores de la población, principalmente de la clase media hacia abajo. Nadie se salva, excepto Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. Desde 1976, por un acuerdo del entonces presidente Luis Echeverría, todos los exmandatarios reciben una pensión mensual equivalente al salario de un secretario de Estado que en la actualidad sería más de 200 mil pesos. A esto hay que agregarle el gasto del personal militar que se queda a su cargo y de su familia, que en el caso de Felipe Calderón (el más reciente) es de más de 800 mil pesos por 19 empleados. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que, de llegar a la Presidencia, quitará esa pensión a los expresidentes y que el dinero se destinará a obras de beneficio colectivo. Sin embargo, el fin de semana en Veracruz, José Antonio Meade anunció que, de ganar la elección del 1 de julio, mantendrá las pensiones de los expresidentes. Habrá que esperar en estos días cuántos votos pierde Meade con ese anuncio, pues (insisto) el presidente y los expresidentes no son bien vistos por el pueblo mexicano…….. MORENA sigue siendo un desastre en Guerrero. Además de las denuncias por imposición y agandalle de candidaturas en Iguala, Zihuatanejo y Tierra Caliente, este martes se conocieron otras en Chilapa y Acapulco. Incluso, en el puerto, el Partido Encuentro Social dijo que Adela Román Ocampo es la candidata de Morena a la alcaldía, no del PES ni de la coalición, que ya debería llamarse en Guerrero “Juntos NO haremos Historia”……… BENDITO entre las mujeres. Carlos Alberto Duarte va contra cuatro mujeres por la presidencia municipal de Cocula. El exalcalde por el PRD (suplente de Eric Ulises Ramírez Crespo) es el candidato del Partido Nueva Alianza y se disputará en las urnas la alcaldía coculense con Teresa de Jesús Manjarrez del PRI, Martha Albarrán de Morena, Guillermina Díaz de Movimiento Ciudadano y Maricela Castro del PRD. Hagan sus apuestas…… SIMPLE dato: El gobernador Héctor Astudillo Flores acudió a la telesecundaria “Vicente Suárez de la colonia Frontera de Acapulco para encabezar el retorno a las escuelas. “Quise venir a esta escuela, a esta colonia para saber cuáles son las necesidades y ayudar a las familias que aquí habitan. No sólo vine a recorrer sus calles sino a dar solución a sus demandas”, escribió en su cuenta de Twitter el gobernador Astudillo. Además indicó que los tres años que le quedan de su administración “haremos esfuerzos para trabajar por mejorar las condiciones de vida en esta zona de Acapulco”. Los reportes indican que nunca antes un gobernador había ido a esa zona de Acapulco……. PUNTO.