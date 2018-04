Averígüelo Vargas

Como respuesta a la posibilidad de que Marco Antonio Leyva Mena regrese a la presidencia municipal de Chilpancingo, la Auditoría Superior del Estado, que encabeza Alfonso Damián Peralta, inició una revisión de la forma en que se ejercieron los recursos públicos municipales durante el año pasado, en el que le corresponden 10 meses al alcalde con licencia y 2 al sustituto, Jesús Tejeda Vargas.

Esa es una acción que puede ubicarse dentro de la normalidad en la revisión de las cuentas municipales que tienen que hacerse frecuentemente y seguramente con más intención en un caso como éste, cuando se le han dificultado los trámites a Marco Leyva por parte de los integrantes de la comisión legislativa correspondiente, con la intención de dificultarle el regreso a la posición que ganó en las urnas o retrasarla lo más posible, aunque se ha insistido en que legalmente le corresponde retomar la titularidad del Ejecutivo capitalino.

En el inicio del trámite estuvo presente el alcalde en funciones, Tejeda Vargas, porque también se va a revisar la parte que le corresponde, que serían hasta ahora 5 meses, desde noviembre y diciembre del año pasado y los tres meses transcurridos de este año.

Atestiguaron el arranque de la revisión de las cuentas el secretario general del ayuntamiento, Joel Eugenio Flores y la secretaria de Finanzas.

Por tratarse de un trámite normal dentro de la normal revisión de cuentas, esta actividad no debe interferir de ninguna manera en el trámite que le corresponde hacer al Congreso del Estado, de resolver en definitiva la decisión de autorizar el retorno del alcalde con licencia al cargo que le corresponde y del que está separado por la licencia que él mismo interpuso, a fines de octubre del año pasado.

Este martes debe ser crucial por parte del Congreso del estado donde debe resolverse la reinstalación del presidente municipal a su cargo para terminar el trienio correspondiente, que cerraría a mediados de septiembre de este año, de modo que le restarían 5 meses más, si es que no se atraviesa nada en el camino.

Todo muestra con claridad que esta cuestión del retorno a la alcaldía de Chilpancingo de parte de Marco Leyva, es un asunto que le corresponde definir al Congreso del estado, pues no existe ninguna intervención de otros factores o actores políticos en este diferendo legal, que no debe avanzar más, ya que el máximo tribunal electoral del país resolvió en favor de Marco Leyva y esa determinación ya no puede ser impugnada, sino que es definitiva.

Habrá que observar qué ocurre mañana en el Poder Legislativo que tiene en sus manos resolver, atrasar o darle otra interpretación a la determinación del TEPJF, que debe ser la final y definitiva.

NO HAY PACTO ENTRE LOS JEFES DELINCUENCIALES Y EL OBISPO CAPITALINO, CORRIGEN. —Después de muchos dimes y diretes sobre la actuación del obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel, quien anunció que había celebrado un pacto con el grupo delincuencial más fuerte en la región Centro del estado (que serían los Rojos o los Ardillos), para que no ataquen más a los candidatos de los diferentes partidos que participan en este proceso electoral, pero ahora se aclara por parte del vocero de la misma diócesis que no se ha gestionado ningún pacto, tratos o negociaciones con los delincuentes para que le bajen en los hechos de violencia tan recientes, sino que sólo se trató de un acercamiento en busca de lograr un ambiente de más seguridad y tranquilidad.

La aclaración la hizo el vocero del obispo, Benito Cuenca Mayo, quien seguramente salió a hacer la aclaración pública, para relajar el ambiente de tensión y de críticas que se habían generado por los señalamientos del jefe religioso de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, que incluso provocó la intervención de la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de regular las relaciones entre el Estada y la Iglesia, a fin de evitar malas interpretaciones y de impedir que cada parte intervenga en los asuntos que le corresponden al otro sector.

Hubo muchas críticas al obispo Rangel, por su relación con los capos de las drogas en la peligrosa región de Chilapa, aunque también hubo quienes calificaron de positiva su actuación, porque suponen que eso ayudaría a mejorar el ambiente de inseguridad que prevalece en esa zona y que ha dejado muchas víctimas.

PODRÍA EMPEORAR LA RELACIÓN MÉXICO-EU SI GANA AMLO, ADVIERTEN EN ESA NACIÓN.—De llegar a la Presidencia de la República el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, las relaciones entre México y Estados Unidos podría complicarse y deteriorarse aún más, asegura el influyente periódico The Washington Post.

Señalan que de darse ese resultado en la elección del primer domingo de julio, tomaría posesión el tabasqueño a fines del año, cuando el estadounidense Trump estaría por cumplir un año más de su gestión, lo que lo colocaría en la etapa en la que habrá de presionar con más fuerza para alcanzar la reelección en el cargo.

Ya está visto que sus principales temas de campaña son contra México y los mexicanos, con el muro que insiste en construir a lo largo de la frontera y la amenaza de deportar al mayor número posible de mexicanos y de limitar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América de Norte, para dañar las relacione comerciales con México.

Está visto que Trump no es un presidente negociador, sino que basa su popularidad entre la parte más negativa de su país con ofender a los latinos y los mexicanos en especial, como no se había visto anteriormente.

Si gana AMLO, otro político de arranques viscerales, poco dado al diálogo y la negociación, se podría provocar un enfrentamiento de mayores proporciones que afectaría principalmente a México, por ser la economía más débil.

Sería la locura de un lado contra la locura del otro lado de la frontera, lo que no daría muy buenos resultados para nuestro país y los muchos connacionales que han tenido que ubicarse en aquella nación, para sobrevivir.

No es Kramer contra Kramer, sino loco contra loco.