Palabrerío

El próximo mes comenzarán las campañas electorales para presidentes municipales, darán paso a noches de desvelos, en donde ninguna plegaria será suficiente, y hasta al diablo serán capaces de pedirle que los haga triunfar.

Sus ojos desorbitados y su rostro con una sonrisa acartonada, serán su imagen habitual en esos días en los que tendrán que darse baños de pueblo, es decir, juntarse con el peladaje, ese que se hace invisible después de los triunfos electorales.

Los aspirantes menores, los que complementan la planilla, llevarán en su teléfono celular, una foto en la que aparecen con su padrino político, haciendo una señal con los dedos que lo identifica como perro fiel a quien le dio la oportunidad de entrar a ese mundo por muchos codiciado y por pocos alcanzado. La fotografía la lleva como amuleto, como quien lleva la imagen de la virgen de Guadalupe para que le haga el milagrito.

Cualquiera que tenga la intención de acercarse a su padrino para solicitarle favores celestiales aquí en la tierra, padecerá el infortunio de ser ahuyentado por él a través de pedanterías, intrigas o bromas en extremo de mal gusto, y en la mínima oportunidad, hablará con un lenguaje cantinflesco, como muestra de que está bien preparado para la política rastrera pero bien remunerada, o cuando menos remunerada sin responsabilidad alguna.

Intentará parecer inconforme, pero sobre todo indignado ante la calidad de vida de las mayorías, principalmente de los que le rodean con la esperanza de acceder a ese oasis aunque sólo sea a través de migajas. Este individuo alimentará cotidianamente esa sumisión ante la enajenación de la cual son víctimas, mientras que él con sus excentricidades, que intenta vender como talento en las funciones circense de campaña, esperará cosechar el aplauso del respetable aunque sea coaccionado.

Su demencial deseo por lo mal habido, por lo que se obtiene con suma facilidad aunque sea de manera ilegal, hinchándose con lo que les corresponde a los que menos tienen, lo llevará por los caminos de las mascaradas sin la mínima vergüenza.

En esos días vivirá a gran velocidad, sin respetar derechos ajenos ni obligaciones propias, lo más para sí mismo por debajo de la mesa pisoteando a la democracia, porque la legalidad lo podría poner en una situación comprometedora en contra de su triunfo a como dé lugar.

Su actividad que oscuramente corrompe el proceso electoral, no requiere rigor ni disciplina, sino más bien cinismo al pisotear la dignidad de los pobres sin remordimiento alguno, publicitando su prestigio a través de denigrantes plumas compradas, que lo menos que dicen de él es que es un incansable visionario con vocación de servicio, vocación jamás apreciada –según la particular observación de sus matraqueros- por la banalidad de sus contrincantes.

Pero quien los mira con atención más allá de sus discursos carnavalescos, se dará cuenta que jamás han mostrado auténtica sensibilidad ante el dolor de los menesterosos del desarrollo social. Si hemos de verlos con cierto humor negro al margen de las terribles crisis que provocan en la sociedad, podríamos decir que son personajes tragicómicos que lentamente van acabando con los supervivientes de su aciago quehacer abominable, por mal nombre conocidos como políticos. No son todos, pero por desgracia si la inmensa mayoría.

TRÉMULO DE INSENSATEZ, me olvido de la fragilidad de mi ser y retorno al calor de las imágenes inenarrables de mujeres de cuerpos ondulantes, de torsos casi perfectos y semi desnudos. Las miro sonreír con provocación y me pierdo en la vorágine de bailes frenéticos, que nada saben del pudor y en donde lo demás es lo de menos.Un par de cervezas oscuras me hacen recordar la primera vez que vi a las mujeres de la media noche allá en La Ciudad de México, era yo un estudiante universitario que padecía la maldición de la economía tercermundista, no pude por ello ni siquiera tener a una entre mis brazos al ritmo de: “Mar sagrado tú fuiste testigo, de las caricias de aquella mujer…”, pero pasé horas y horas admirándolas mientras bebía cerveza Pensé en el porvenir de esas mujeres luchando sin saberlo contra su peor enemigo: el tiempo. Su vida es mar y desierto al mismo tiempo, magia nocturna y días perdidos.