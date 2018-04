Salieron a mano

Real Sociedad 1-1 San Gerardo y Unión Iguala 0-0 Taller Munguía

Iguala, Gro., Abril 10.- Se jugaron los encuentros de ida de las semifinales de la categoría Oro de la Liga Amateur de Iguala, en donde nada está definido así que los cuatro protagonistas tendrán que jugarse la vida en los encuentros de vuelta para definir a los finalistas.

Ayer por la tarde en los campos uno y dos de la Unidad Deportiva, Unión Iguala, San Gerardo, Taller Munguía y Real Sociedad saltaron al terreno de juego en busca de hacer su primer travesura en esta ronda eliminatoria, pero no se pudieron ir con alguna ventaja.

El conjunto de Real Sociedad jugó a ras de pasto ante un aguerrido San Gerardo que supo controlar a los “blanquiazules” que en un momento del encuentro cayeron en la desesperación, lo que fue aprovechado por los “jerrys” que comenzaron perdiendo el juego pero les alcanzó para empatar el marcador a un gol y cerca del final besaron la gloria pero el gol no cayó y todo se definirá el próximo lunes.

En el otro encuentro el Unión Iguala propuso a la ofensiva ante Taller Munguía que esperó y en jugadas de contragolpe buscó mecer las redes de los “caramelos” que se aplicaron en los latigazos de los “taxqueños”, que fueron quienes en el segundo tiempo no supieron aprovechar las oportunidades de gol que se les presentaron para colgar el par de "roscas" y ahora en el próximo juego ambos equipos saldrán en busca del triunfo.

Los juegos de vuelta se jugarán el próximo lunes a las 17:30 horas, en donde en caso de haber empate en el marcador global, habrá una tanda de tiros penales para definir al ganador.