Reemplacamiento vehicular, una acción de seguridad pública: MLO

Chilpancingo, Gro., Abril 9.- El reemplacamiento vehicular que inició el gobierno de Héctor Astudillo Flores en este 2018 no está motivado por un objetivo recaudatorio, sino como acción de “seguridad pública”.

De acuerdo con la subsecretaria de Ingresos del gobierno estatal, Maricarmen López Olivares, el procedimiento se realiza cada tres años y está ordenado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal.

El objetivo del ordenamiento del padrón vehicular, explicó, es tenerlo actualizado por un tema de seguridad pública: “Que todos los vehículos tengan una placa y un propietario hace que sean fácilmente localizados en caso de un siniestro o evento delictivo donde haya participado un vehículo con placas de Guerrero”.

En entrevista, López Olivares informó que las autoridades de Tránsito de la Ciudad de México impiden el acceso a los vehículos que aún no hayan actualizado sus placas porque ya tienen información del reemplacamiento en esta entidad.

Por eso invitó a todos los propietarios a que acudan a las coordinaciones fiscales de sus regiones a realizar el trámite, pues señaló que “ahora sí hay operativos de seguridad y están deteniendo vehículos una vez vencido el plazo”.

En ese sentido informó que el 40 por ciento de los contribuyentes registrados en el padrón vehicular ya actualizó sus placas, aunque aún no tiene una estimación del recurso financiero recaudado hasta el momento.

Pero destacó que la “buena respuesta” de los contribuyentes, quienes incluso han colapsado el sistema de cobro.

Dijo que las nuevas placas estarán vigentes durante los próximos tres años y que cuentan con “stock” suficiente para reemplacar al 100 por ciento de las unidades. López Olivares agregó que el proceso también servirá para depurar el padrón pues hay dobles y hasta triples registros.

La funcionaria estatal informó que el impuesto sobre tenencia vehicular es el cobro más importante para el gobierno estatal, seguido del de hospedaje y sobre nómina de trabajo personal.

En cuanto al impuesto sobre hospedaje dijo que sí ha aumentado en el gobierno de Héctor Astudillo porque ha habido “mucha demanda hotelera” en los periodos de fin de año, Semana Santa, verano, puentes vacacionales e incluso fines de semana.

“Los empresarios dedicados al turismo se han comprometido con el gobierno del estado a pagar puntualmente sus impuestos que son del 3 por ciento; lo paga el turista, lo retiene el hotelero y lo reporta al estado”, expuso.

La funcionaria estatal recordó que la meta recaudatoria proyectada en la Ley de Ingresos para este 2018 es por 2 mil 500 millones de pesos y que en breve harán el corte del primer trimestre para ver cuánto han avanzado.