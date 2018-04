Marchan médicos en apoyo a un compañero encarcelado en Oaxaca

Chilpancingo, Gro., Abril 9.- Al menos un centenar de médicos de la entidad marcharon este domingo por la principales calles de esta capital, en exigencia de que el gobierno de Oaxaca libere a su compañero Luis Alberto Pérez Méndez, especialista en Traumatología y Ortopedia en el Hospital del Valle de la capital de ese estado.

Narraron que el día 2 de este mes, Pérez Méndez fue encarcelado por la Fiscalía General de Oaxaca (FGO), porque lo acusan de “homicidio doloso” en agravio del niño Eduardo “N”, de dos años de edad, quien falleció por paro respiratorio porque presuntamente le aplicó una sobredosis de anestesia cuando lo intervenía quirúrgicamente por una fractura complicada de un codo.

Los médicos de diversas partes de la entidad marcharon del parque “Margarita Maza de Juárez” hasta la plaza cívica “Primer Congreso de Anáhuac” de esta ciudad y urgieron a la Fiscalía General de Oaxaca no dar por concluido el caso con la encarcelación del médico Luis Alberto Pérez y que se proceda a una real investigación, toda vez que no fue culpable de la muerte del menor.

Consignaron en pancartas: “Nunca buscamos dañar o asesinar al paciente, somos médicos no Dios”, “El médico no es mecánico. Es un hombre con afán de ayudar, conciencia, simpatía y comprensión”.

El médico Rafael Calderón Alarcón demandó a las autoridades judiciales de Oaxaca que cese la criminalización en contra de su homólogo Pérez Méndez, porque “ningún médico asesina a un paciente por dolo”.

Sostuvo que la Fiscalía de Oaxaca ordenó la encarcelación del médico, porque “son unos perfectos ignorantes e ineptos que no conocen un acto médico, que seguramente llegaron a ese cargo por recomendación”.

Exigieron “no a la criminalización del acto médico en México” y manifestaron que a Pérez Méndez lo están juzgando como si fuera un verdadero criminal”. La marcha protesta se realizó paralelamente este domingo en al menos 78 ciudades importantes del país, en solidaridad con el médico Pérez Méndez.