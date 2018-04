Piden justicia familiares de policía municipal asesinado

En la despedida de cuerpo presente del policía Turístico acreditado, José Antonio Lumbraño Pérez, su hermano Demetrio de los mismos apellidos calificó como falsa la información difundida en torno a los hechos ocurridos exigiendo justicia a las autoridades, petición a la que sumó el presidente municipal, Evodio Velázquez Aguirre por el asesinato del elemento que formaba parte de su seguridad haciendo un llamado a la Fiscalía General del Estado a realizar las investigaciones pertinentes y el esclarecimiento de la participación de los policías estatales en el deceso.

En las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, después de brindar el pésame a la esposa y a la madre del policía finado, el alcalde tomó la palabra “no debe quedar impune, no debe quedar como una investigación más, por eso hay que pedir y exigir a la Fiscalía del estado que pueda hacer su trabajo y que no queremos malas cuentas y no queremos cuentos, queremos la realidad, en su corporación están las investigaciones pertinentes, no pueden dormir el sueño de los justos cada vez que eso ocurre yo de manera personal conocía a José Antonio Lumbraño Pérez, un muchacho de 33 años de edad, un joven integro con sueños, con ilusiones, era parte de mi cuerpo de seguridad, hoy lo digo con toda contundencia era un hombre intachable, no fumaba, no tomaba, se dedicaba a su familia ”.

Asimismo, informó que el elemento era un hombre con preparación militar que ingresó a las filas de la policía turística hace 8 años 7 meses, que deja a una esposa de tres meses de embarazo y una hija menor de edad a quien ratificó su apoyo destacando que no la dejará desamparada. Durante el acto se realizó el último pase de lista y se brindó el homenaje correspondiente por parte de los elementos y funcionarios de la administración municipal.

Al concluir la ceremonia y en declaraciones a reporteros el hermano de la víctima, Demetrio Lumbraño Pérez calificó como falsa la información difundida en torno a los hechos ocurridos afirmando que él estuvo presente. “La familia Lumbraño exige justicia y que deje de estar inventando cosas que no son, que se pongan a investigar y que todo se esclarezca con la verdad, los señores llegaron y se les informó que era 28 (policía) les valió madre y llegaron disparando, nosotros estábamos en casa de mi mamá, mi hermano fue a visitarla, estábamos platicando, conversando pero llegaron unos muchachos drogos de la colonia que no son bienvenidos, se fueron y uno de ellos llegó ahí con la policía del estado, se escucharon tres detonaciones antes de llegar a la casa, inmediatamente se escuchó un disparo y fue dirigido únicamente hacia mi hermano y disparó cuando se sintió herido como cualquiera lo hubiera hecho”.

Aunado a ello, explicó que los policías estatales se metieron a la casa de su madre en la colonia Lucio Cabañas, “abrieron el vehículo de mi hermano, se metieron a la casa hicieron una tirazon que si ustedes fueran yo creo que todavía está, fueron aproximadamente 5 elementos después llegaron otros un aproximado de 8 elementos que entraban y salían, que se castigue como debe de ser”.

Finalmente, el director de Comunicación Social del Ayuntamiento, José Luis Méndez Rodríguez comentó que de acuerdo a la información, no se llevaron a cabo las periciales correspondientes, destacó que los elementos policiacos levantaron todos los casquillos en la escena, acciones que dejan en duda la manera en que se dio el hecho, así como la información que se brindó por parte de la policía estatal a la llegada al hospital del elemento herido, las cuales difieren a lo difundido posteriormente.

En la ceremonia estuvieron familiares, amigos, la señora Perla Edith Martínez de Velázquez; el Síndico Procurador del Ayuntamiento, Jaime Alberto Soria Villa; el secretario de Seguridad Pública, Max Lorenzo Sedano Romano, así como elementos que integran la corporación policial.