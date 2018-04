Frank en su tinta

Y REITERAN: Juntos no quieren hacer historia en Iguala… ni en otros municipios de Guerrero. Dos casos del fin de semana lo demuestran. En Zihuatanejo el vocero de los fundadores del partido Morena, Luis Alberto Cruz López, rechazó el nombramiento de Leticia Rodríguez Rodríguez, como candidata a la alcaldía por considerar que no hubo transparencia en el proceso de designación de candidatos, el cual calificaron como “amañado, mal operado, contrario a lo que prometimos a la ciudadanía ya cansada de los partidos putrefactos en el poder”. En Iguala en el mismo sentido se pronunció el Grupo Plan AMLO, encabezado por José Socorro Peralta Nava, Reyna Ramírez Santana, Felipe Ramírez Liborio, Esther Araceli Gómez, Nelly Ramírez Santana, José Isabel Arines y Raúl Rojo. Los morenistas igualtecos denunciaron agandalle e imposición de candidatos del dirigente estatal Pablo Amilcar Sandoval y de su equipo en Iguala. Afirmaron que fueron marginados de la planilla para el ayuntamiento y exigieron la publicación de las encuestas donde supuestamente ganaron Antonio Jaimes Herrera (para alcalde) y Nancy Armenta Espinosa (para diputada local por el Distrito 23). Los morenistas, muchos de ellos fundadores del partido obradorista en Iguala, se notaban muy enojados, incluso anunciaron que seguirán trabajando fuertemente para la campaña de López Obrador, pero para los candidatos locales “que ellos hagan su trabajo y que demuestren que en realidad ganaron las encuestas”………. POR CIERTO, muchos candidatos a diputados locales y a alcaldes en Guerrero le están apostando al efecto López Obrador, sin embargo, en esta ocasión se van a quedar con las ganas. Las condiciones son otras, muy diferentes. Si acaso, AMLO jalará a los candidatos a senadores y a diputados federales, pero en la elección local los candidatos morenistas se tendrán que “rascar con sus propias uñas”. Por ejemplo, muchos perredistas (incluyendo líderes y candidatos) votarán por Morena para la Presidencia de la República, pero no para los demás cargos, porque llevan sus candidatos. Así se encuentra la revoltura electoral……. “NO EXISTE posibilidad alguna de negociar la ley”. En cualquier país democrático y de buen gobierno se trata de una máxima que aplica, pero lo dice Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación de México, un país donde a cada momento, no solamente se negocia, sino que se viola la Ley. Se lee y se oye bien: “No existe posibilidad de negociar la Ley”. Frase de gobierno, al fin. Sin embargo, solamente es eso, una frase, porque el propio gobierno es quien a cada rato negocia, a su conveniencia la Ley. La declaración del secretario de Gobernación surgió por la revelación del obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, en el sentido de que en pleno Viernes Santo se reunió con un líder criminal que opera en la sierra de Guerrero. Navarrete Prida anunció que sostendrá un encuentro con las autoridades eclesiásticas para conocer exactamente lo ocurrido y determinar si es necesario tomar medidas en el marco legal. O sea que el obispo guerrerense está en la mira de Gobernación……. LAS ELECCIONES no se ganan con “encuestas” en Facebook, sino con trabajo diario de los candidatos, de acercamiento a la gente y con propuestas. Es más, ni encuestas son. Una encuesta lleva una metodología. Por eso existen empresas encuestadoras acreditadas y con equipo material y humano especializados, además con tecnología de punta. Lo que muchos hacen en redes sociales, sobre todo en Facebook, son simples preguntas. Nada más. Y gana el candidato cuyos seguidores le dan más “likes”. Nada creíble. La verdadera encuesta será el domingo 1 de julio próximo……… SIMPLE dato: En Guerrero 10 mil candidatos para 791 cargos de elección popular participarán en la jornada electoral del 1 de julio, entre regidores, síndicos, alcaldes y diputados locales…….. PUNTO.