Averígüelo Vargas

Este lunes regresan a clases más de un millón 200 mil alumnos en el estado, para reanudar el año escolar que concluye hasta la primera semana de julio, por lo que restan 3 meses de trabajo, tiempo suficiente para completar correctamente el programa de actividades escolares.

Sin embargo, hay escuelas de la periferia de Acapulco que enfrentan problemas de inseguridad por la delincuencia, por lo que el gobernador Héctor Astudillo insistió en que militares serán los que resguarden las escuelas del puerto, para brindar seguridad a los alumnos, padres de familia y maestros, que son hostigados y extorsionados por los delincuentes que operan en la periferia del puerto.

Eso permitirá que decenas de miles de niños y jóvenes puedan retornar a sus planteles escolares con la seguridad necesaria para trabajar y transportarse de su casa a la escuela, lo mismo para los maestros, que hostigados para que entreguen parte de su salario a los sicarios que los amenazan.

La presencia de los militares que patrullarán las zonas más conflictivas debe ser suficiente para que los centros escolares puedan trabajar con tranquilidad y seguridad.

El secretario de Educación, José Luis González de la Vega también planteó que de esa manera habrá resguardo y vigilancia suficiente para que todos puedan volver a sus actividades escolares, de modo que no hay justificación para que los maestros no se presenten a laborar, como advirtieron algunos grupos, por lo que quienes no acudan a sus escuelas podrían ser sancionados con el descuento de los días no trabajados.

Todo está dispuesto, pues, para que las escuelas reanuden sus labores a primera hora de este lunes, ya que desde antes de que lleguen a los planteles escolares los niños, sus padres y los maestros, habrá vigilancia militar para que todos pueden trabajar en paz, como ofreció el gobernador Astudillo.

BUSCAR MEJORES ESTRATEGIAS CONTRA INSEGURIDAD, OFRECE AÑORVE Y APOYAR CON AMPLITUD A LOS ESTUDIANTES. —Desde el Senado de la República debe colaborarse para buscar las mejores estrategias de seguridad que permitan contener la delincuencia y facilitar que la sociedad pueda desarrollar en paz y tranquilidad sus actividades productivas y cotidianas en general, ofreció el candidato priista a la senaduría, Manuel Añorve Baños, quien junto con su compañera de fórmula, Gabriela Bernal, continuó con su recorrido proselitista, en esta ocasión por Iguala y Chichihualco.

Especialmente, Añorve se ha identificado con los grupos de jóvenes estudiantes que lo acompañan y le ayudan a difundir sus propuestas que dirige a respaldar en forma integral a quienes hacen sus estudios en todos los niveles, especialmente en bachillerato y educación superior.

No solamente se trata de ofrecerles becas a los estudiantes, sino que se busca impulsar programas de vinculación laboral, para que los estudiantes puedan empezar a trabajar antes de terminar sus estudios y de esa manera lograr la experiencia para encontrar una buena ocupación al terminar su carrera, porque ese es uno de los mayores problemas que enfrentan quienes concluyen la universidad, ya que les resulta muy difícil lograr un empleo relacionado son su especialidad.

Añorve ha logrado una amplia aceptación entre el electorado de Guerrero, que lo reconoce como la mejor propuesta para representar al estado, ya que por el lado de Morena, su candidato sólo sabe de desórdenes y pachangas y por el PRD, la candidata es una aspirante perdedora y por las lamentables condiciones en que han dejado a su partido, no hay manera de que se salve de una nueva derrota.

En la región Centro, Añorve ha hecho sus recorridos junto con la candidata a la diputación por el distrito 07 federal, Beatriz Alarcón, quien lleva amplia ventaja sobre sus contrincantes, gracias en buena parte a que la actual diputada por ese distrito es la ahora candidata a la alcaldía de Chilpancingo, Bety Vélez, quien hizo un magnífico trabajo en esa representación, lo que hace que la imagen de las diputadas priistas tenga una amplia aceptación, lo que puede garantizar el triunfo de Bety Alarcón.

CONGRESO INCURRIRÍA EN DESACATO SI NO LO REINSTALA, ADVIERTE LEYVA MENA. —El Congreso del Estado debe actuar con mucho cuidado y responsabilidad, porque si cometen otro error en el caso de la restitución del alcalde Marco Antonio Leyva Mena, pueden hacerse acreedores de fuertes sanciones legales por desacato de una resolución del máximo tribunal electoral del país.

Sostuvo el alcalde con licencia que todo el problema está en la forma indebida en que el Congreso y en especial la comisión Instructora ha manejado su caso, en el que se advierte una mala actitud para tratar de evitar que retorne al cargo de presidente municipal, para el que fue electo, como le corresponde en derecho.

Ante preguntas de los reporteros sobre posible injerencia del gobernador Héctor Astudillo, Marco Leyva deslindó totalmente al mandatario estatal de lo sucedido en su caso desde el año pasado.

Planteó que “el ánimo del gobernador es que se cumpla la ley”, por lo que consideró que al ser titular del Poder Ejecutivo tiene que cuidar que se cumpla la ley en el estado, porque es la cara y la imagen de este gobierno, pues no se entendería que un gobernador quiera torcer la ley.

Insistió Leyva Mena en que la tardanza en su reincorporación es una omisión, falta y violación a sus derechos reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se trata del derecho fundamental a ser votado y defender el cargo.

Todo indica que será cuestión de días para que Marco Leyva vuelva a la alcaldía, donde ha hecho un buen trabajo el alcalde suplente Jesús Tejeda Vargas, porque ha manejado muy bien la administración y la prestación de los servicios, aunque, como es bien sabido, los gobiernos municipales son las cenicientas de la política nacional, pues carecen de recursos para atender hasta las necesidades básicas de la población, que es el problema que enfrentaron Leyva Mena y ahora Tejeda Vargas, quien cumplió satisfactoriamente con la encomienda que le dio el Congreso del Estado.