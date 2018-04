Bloques anti-PRI y anti-AMLO

Los partidos, para disputarse la Presidencia, confluyeron integrando tres grandes bloques: Por México al Frente (PAN, PRD y MC) lo representa Ricardo Anaya; Todos por México (PRI, PANAL y PVEM) abanderó al ciudadano filo panista-priista José Antonio Meade; y, Juntos Haremos Historia (MORENA, PES Y PT) respalda a Andrés Manuel López Obrador. Antes y hasta el inicio de la campaña, 30 de marzo, ninguno estuvo exento de tensiones y rupturas por la candidatura presidencial; luego, debido a las candidaturas a gobernador, senadurías y diputaciones plurinominales, presidencias municipales y regidurías. Sin embargo, al final, en la militancia de los partidos, ha prevalecido el ánimo de mantener el apoyo a su respectivo candidato presidencial.

Instalados ya en el escenario de la brega los nueve partidos, incluida la candidata independiente, podrían distinguirse dos conglomeraciones: Una anti priista y otra anti AMLO. En su defecto, tomando en cuenta otros elementos, una obradorista y otra anti obradorista. En la primera configuración, de un lado estarían aquellos que no quieren continúe gobernando el PRI. Por tanto, ahí no caben PRI y sus aliados el PVEM y el PANAL. En la vertiente anti AMLO pueden acomodarse quienes, por alguna razón o cierto interés, claman y exigen certidumbre; porque están preocupados e incluso temen que triunfe López Obrador y cumpla lo que dice. Sobre combate a la corrupción, transparencia, rendición de cuentas, revisión de contratos relacionados con la construcción del nuevo aeropuerto internacional y las reformas energética y educativa. Por tanto, en ese lado no pueden ubicarse el PES, PT y MORENA.

La otra configuración, de obradoristas y antiobradoristas en esta contienda, resulta al mirar más allá de los partidos. Éstos, finalmente tienen intereses propios; y por demás, sin excepción de colores y spot publicitarios, a la gran mayoría de mexicanos son indiferentes o los ven con recelo. La encuesta que reveló más confianza de la gente en la policía que en los partidos políticos, puede no creerse; pero el desprestigio social se percibe; es real. La desconfianza no distingue entre el partido más viejo y el más joven ni del más grande al más pequeño. Por supuesto, del sentimiento u opinión negativa no tiene la culpa la ciudadanía. Obvio, los dirigentes olvidan y hacen a un lado principios y estatutos por intereses concretos; y ya empoderados, no tienen por virtud la congruencia. Aclaro, escribo lo que percibo. En lo personal, soy apartidista, no antipartido. Nunca he sentido el deseo de afiliarme a ninguno; pero sí entiendo la función que juegan en la sociedad y los objetivos que persiguen los ciudadanos que se incorporan o fundan una organización partidaria. Igual soy de la opinión que no por pertenecer a un partido político u ocupar un cargo público se es corrupto.

Regreso al escenario en el que se confrontan obradoristas y antiobradoristas. En ambos, hay militantes y electores ajenos a los partidos. Unos, en este caso los obradoristas, piensan y consideran pertinente dar a Andrés Manuel López Obrador, la oportunidad de dirigir el cambio que se requiere en el país. Imaginan y calculan que, después de probar gobiernos del PAN y del PRI, las cosas no pueden empeorar y más bien tienen la esperanza que mejoren en alguna medida. En contraparte, los antiobradoristas, son los que en la elección del año 2000 el hartazgo social los echó de Los Pinos y en el 2012 el electorado volvió a darles la oportunidad con Peña Nieto. Llegaron hablando de un nuevo PRI y la gente creyó que habían aprendido la lección; resultó que regresaron igual o peor. A ellos se agrega el mal sabor del sexenio foxista, de cuyo ex presidente no vale la pena hablar. En el 2006, “hayga sido como hayga sido”, continuó el PAN con Felipe Calderón, de quien tampoco nadie quisiera acordarse. Confírmelo dialogando con alguien que no sea miembro ni tenga influencia de los siguientes partidos: PRI, PAN, PRD, PVEM, PANAL, MC ni de simpatizantes de Margarita Zavala.

Bajo esta perspectiva, MORENA, PT Y PES son minoría. Empero, si las encuestas reflejan la realidad, con apoyo de la mayoría de los electores podrían obtener la victoria imponiéndose a los seis partidos antiobradoristas. El pueblo de México es noble; sin embargo, la alternancia la producen la decepción y el hartazgo. Ejemplos claros constituyen los estados de Nuevo León y Morelos. Cansada la ciudadanía por las formas del PRI y el PAN, optó en uno por el “Bronco” independiente y en el otro, por Graco Ramírez, del PRD. Por cierto, los morelenses, posiblemente prefieran ahora experimentar con alguien distinto. Ciertamente, dicen que Anaya está en segundo lugar; pero el fiasco de Fox, el mal recuerdo del gobierno de Calderón y el desprestigio de los grupos que se quedaron en el PRD y le acompañan, no son precisamente fortalezas.

Hay indicios entonces de que AMLO está en la avanzada. Mientras sus contrincantes les da por actos cómodos frente a los medios de comunicación y hacen campaña fuera del país o retándolo, el no hace pausa. Sigue recorriendo el territorio nacional y acercándose a la gente como la primera vez. No es todo. Su proyecto es criticado porque lo dio a conocer y es el único que ha presentado a los miembros de su probable gabinete. No habla inglés como Anaya ni tiene doctorado ni ha sido cinco veces secretario de estado como Pepe Meade. En cambio, es quien mejor ha interpretado la inconformidad social e inspira confianza a la mayoría de los mexicanos. En todo caso, veremos si somos dignos de poseer el privilegio de mandar votando libremente el primero de julio.