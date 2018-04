Que conste,...son reflexiones

Los “mexicanos desnacionalizados” tienen inversiones en Estados Unidos por más de 34 mil millones de dólares… mejor tenerlos “seguros” y lejos del infeliciaje, pero no lejos de las ambiciones de Trump…

Ahora resulta que sabemos que más de 200 mil armas ingresan anualmente desde los Estados Unidos y llegan a los grupos de la delincuencia organizada y de la desorganizada, es un enorme negocio y eso es lo que más o manos sabemos, faltan contabilizar las que en realidad ingresan cada año y no sabemos… por ello, ahora, también, ante la presión nacional e internacional se buscarán a los “desaparecidos” entre los más de 35 mil cadáveres que tienen en las morgues, sin identificación… son rapiditos los funcionarios para encontrar excusas y no respuestas…

Mientras gobernadores de Nevada, Oregón y Montana se oponen al envío de tropas a la frontera con México, son muchos los intelectuales y miembros de los grupos nacionalistas en el mundo que condenan a Donald Trump, al que al parecer le vale madre lo que digan, él y solamente él sabe cómo se operan los chantajes y sabe cómo tienen a muchos políticos y funcionarios en capilla ya que, ellos, con la fuerza bancaria, puede lograr congelar miles de millones de dólares de los políticos, empresarios, banqueros y malosos que tienen sus dineros en EU, y al paso del tiempo, ya veremos, cómo, ellos mismos, son los que tratarán de poner en paz a los mexicanos a pesar de que ya nos picaron la cresta y, algunos políticos, banqueros y empresarios, no solamente les picaron la cresta sino también los traseros, y esto lo sabe Trump, por ello, debemos estar preparados porque se vienen tiempos difíciles, y si los mexicanos flaqueamos, entonces, no hay forma de hacer nada y perderemos todo por culpa de un fascista discriminador y loco como Trump. Acordémonos que él no olvida que no pudo hacer muchos negocios en México y que se la deben los que lo engañaron o los que no se dejaron en Quintana Roo y otras partes, por eso él mantiene una política de discriminación y de odio en contra de los mexicanos y tan le vale madre todo, que las prostitutas que le “venden sus encantos”, ahora, le denuncian porque ni en eso sabe tener lealtades y traiciona y mancilla hasta esas mujeres, no importa que sean blancas y su desdén y odio es claro… pero si busca reelección pues que haga su política en EU y que deje de chingarnos, sí así como lo escribimos, ya estamos hasta la madre de los políticos entreguistas y poca madre que manutienen las nalgas como la Diana Cazadora, sin saber a qué le tira y con las nalgas al norte…

Con este desdén aumenta la expulsión de muchos mexicanos a un ritmo de más de 23 por hora, y sabe que al final de cuentas, esa política de militarizar la frontera permitirá que muchos “soldados voluntarios” al estilo KKK podrán quemar, violar, cazar y asesinar a cientos de pobres que solamente buscan una nueva oportunidad con una nueva vida… pero los racistas no se dan cuenta que con ello solamente aumentan el odio y la desconfianza de millones de gentes en el mundo. Hoy en día, ya se ven actos racistas de gentes en las calles que insultan a los latinos o a cualquiera que no sea sajón, y solamente falta que aliente a los KKK locales para que empiecen los crímenes de odio, tal como lo hicieran cuando los Kennedy y Luther King lograban con su lucha y movilizaciones alentar a los negros a una vida mejor, y a los tres los asesinaron los racistas dejando impunes y sin investigación los suceso de esos asesinatos y, si eso hacen con sus mandatarios y líderes sociales, ya nos podremos imaginar lo que podrán hacer con los nuestros y, ellos deben saber que eso sucederá y que deben unificarse para resistir con una buena organización y consultoría legal, buscando el apoyo de los organismos internacionales y de Derechos Humanos, lo que hagan allá nuestros hermanos, tiene que ser apoyado por nosotros y que no les dé miedo a los lacayos las movilizaciones del pueblo, porque de otra forma, hasta ells están en peligro con esos racistas…

Que no se nos olvide que ellos alentaron las guerrillas y las guerras civiles y el odio en Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y que son los que propiciaron a los grupos de Maras y de asesinos a sueldo que hoy, dicen, son su dolor de cabeza, por ello, nuestros pueblos están así y no es porque no sepamos trabajar, sino porque así nos dividieron y así protegieron a muy pocas familias que gobiernan y controlan la región que les produce las frutas de su consumo y muchas riquezas naturales y, además, es la opción para el nuevo canal interoceánico que apoye las operaciones de Panamá, y puede ser el freno a la migración del Sur o el paso de miles y miles de latinoamericanos que buscan empleo y seguridad, empleo, hoy existe en EU, no creo que tengan seguridad ni protección por las fuerza racistas y discriminatorias que gobiernan con Trump. Que la lección nos sirva, ante los enemigos: no se puede ser modesto ni decente, hay que ponerles un freno desde el inicio, sino, terminan agarrándonos el trasero y, después, pues nos violan, como lo hacen con algunos funcionarios…