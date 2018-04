Patrulla de Papel

No es ni secreto ni antipatriótico concluir que -hoy México está inmerso en un lago de INSEGURIDAD e INJUSTICIA-. Todas las mediciones y estadísticas colocan al Sistema de Seguridad Pública como algo caduco y en muchas regiones (del país) inexistente. Que si el problema es de carácter policiaco, que si la solución está en buscar la respuesta en lo policial, como sea, acá el punto está en hacer minería social preparando el terreno y comenzar -obra negra- y desde ahí levantar el edificio de la Seguridad Pública Nacional.

Quienes rodeamos la mesa de trabajo concluimos que -el primer paso sería, inventar nuevas reglas, sistemas y políticas de -justicia cívica- y sobre todo que, dándose esa, comience a dar resultados sobre los terrenos municipales.

No hay duda, todos los Sistemas de Justicia comienzan en el Municipio, el primer contacto de EL GOBIERNO con la población está en los Municipios, y el primer servicio que la población le exige al Ayuntamiento es la Seguridad Pública; agua potable, alcantarillado, alumbrado público, saneamiento básico también estarían en esa lista; pero, es muy común que las autoridades municipales le den prioridad a los que ellos (Ayuntamiento) necesitan del contribuyente; catastro, reglamentos, vía pública, licencias; es decir, la burocracia de los cuerpos idílicos tiene como prioridad el hacerse de los dineros antes que proporcionar los Servicios que la autoridad municipal está obligado a dar.

¿Porque y cómo funciona la Justicia Cívica?; fácil responder -para facilitar y mejorar la convivencia y para evitar conflictos- aunque ya en reflexiones de antropología social la respuesta correcta es señalar que -la justicia social es fundamental para reaccionar buscando que el mal manejo de un conflicto no escale hacia conductas delictivas-. ¿Y quién sería el primer contacto cuando una persona tropiece o choque frente a un conflicto de -injusticia cívica?- sin duda que la Policia Municipal (sea Urbano o vial), van algunos ejemplos.

-el transporte público se ha convertido en un verdadero abuso hacia la población y frente a eso no hay autoridad policial que sancione tales conductas; la ineficaz recolección de basura, el inoperante alumbrado público, la falta de agua, el pésimo alcantarillado, y, lo más escandaloso, el perfil criminal de los servicios policiacos municipales. Así pues.

Cuando los Alcaldes realmente cumplan con hacer valer la -justicia cívica- este país mejorará en el corto plazo sus parámetros de funcionalidad, no sé, desde reforzar la doctrina municipalista en sus aparatos burocráticos hasta hacer que sus Sistemas Policiales trabajen frente a la población mostrando enfoques de proximidad.

No Habrá cambios pronto, la impunidad, la corrupción y la resistencia son nudos que tardarán en deshacerse, y como este país hoy vive en la parte central del huracán electoral no existe ningún escenario que muestre una solución en el corto o en el mediano plazo, y, lo peor, los hombres del Gobierno, prefieren llenar de militares las calles municipales antes que disolver para mejorar sus cuerpos policiales pues de hacer eso, además de que reconocerían sus incapacidades (policiales y políticas) delegarían el control de su administración municipal (y con ello iría su inteligencia) concluyendo; si verdaderamente queremos hacer de este país un Estado Repúblicano, Federalista y Democrático, la solución estará en poner en marcha protocolos de -justicia cívica- pues al accionarse esos lo demás llegará por añadidura.

Ultimo patrullaje.- La semana que se fue tuvo un evento que llamó la atención, en una ceremonia irregular el Gobernador de Guerrero toma protesta al que desde ese momento es el nuevo Director de la Policia Auxiliar Estatal, ¿dónde está lo irregular?.

No es regular que un Gobernador tome protesta a un Director, otra, en ese evento no estuvo presente el titular de la dependencia (Secretaria de Seguridad Estatal) quien, orgánicamente es el jefe inmediato del nuevo Director de esa Policía Auxiliar. Por ello, (y por tratarse de un organismo que administra armas y gente armada y uniformada) los proyectistas de nuestra mesa de trabajo coinciden que 1.- el Secretario de Seguridad de Guerrero no estuvo de acuerdo en tal movimiento y 2.- es cuestión de semanas la salida del Secretario Pedro Almazan de ese despacho. Cosa de esperar.

Greguería.- en Oaxaca mido mi tiempo así, -del último trago de mezcal al primer trago a la jícara del fresco tejate-..

OXIMORON.- palabras calladas.

HAYKU.- Voy, de la primavera de tu sonrisa

al calor de nuestro verano.

Es lo más sano