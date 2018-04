Asesinados 24 políticos entre 2017 y 2018 en Gro.

Como parte del Mapa de Riesgo, el Grupo de Coordinación Guerrero, realizó un recuento de homicidios de aspirantes y funcionarios en estos últimos dos años en la entidad

Chilpancingo, Gro., Abril 7.- Al menos 24 políticos han sido asesinados de 2017 a la fecha, 4 de ellos en lo que va del año 2018, además tres se encuentran en calidad de desaparecidos, según un listado del Grupo de Coordinación Guerrero (CGC) que forma parte del mapa de riesgo que entregó el gobernador Héctor Astudillo Flores a dirigentes de los partidos políticos.

En la mayoría de esos casos las indagatorias de la Fiscalía General del Estado (FGE) no han dado ningún resultado y menos con el paradero de los responsables.

El vocero del GCG, Roberto Álvarez Heredia detalló que el más reciente de los asesinatos de este año es el del precandidato perredista a la alcaldía de Zihuatanejo, Homero Bravo Espino el pasado 2 de marzo. Antes se registraron los homicidios de las ex candidatas por el Distrito 25 de Chilapa, Dulce Nayeli Rebaja Pedro del PRI el 25 de febrero y el de Antonia Jaimes Moctezuma del PRD el 21 del mismo mes.

El primer asesinato de este año se registró el 17 de enero en Zihuatanejo contra el dirigente del Partido Encuentro Social de Petatlán, Gabriel Hernández Alfaro.

Entre los políticos asesinados en 2017 destacan, el alcalde perredista de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, quien buscaba reelegirse en el cargo cuando fue asesinado a balazos en el interior de un restaurante, en diciembre pasado.

Luego, Roger Arellano, ex alcalde de General Canuto A. Neri (Acapetlahuaya) y ex diputado local del PRD, quien fue asesinado a balazos.

También se encuentra el ex alcalde de Zirándaro, ex diputado federal y ex diputado local del PRD, Catalino Duarte Ortuño, quien fue privado de su libertad y aún no aparece.

Asimismo, otros casos de asesinatos son los del secretario general del PRD, Demetrio Saldívar Gómez; el ex alcalde de Coyuca de Catalán y ex perredista, Elí Camacho Goicochea; el ex edil perredista de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neli; el fundador y ex presidente estatal del PRD, Ranferi Hernández Acevedo, además del ex regidor del PRD, Miguel Ángel Solorio.

Sigue en esa lista Armando Arturo López, dirigente del Partido Movimiento Ciudadano (MC) y ex candidato a alcalde de Quechultenango; también Miguel Ángel Viveros Ruiz, ex presidente del PRD municipal de San Luis Acatlán y Adolfo Serna Nogueda, quien aspiraba a la alcaldía de Atoyac por el PRI.

Otros casos similares son los de Miguel Solorio Figueroa, ex regidor de Zihuatanejo, quien buscaría la alcaldía de ese municipio por la vía independiente y el ex perredista y dirigente del MC, Ángel Vergara Chamú, aspirante a la alcaldía de Ajuchitlán del Progreso.

De la misma manera, el dirigente del PRD en Tixtla, Victorino Iglesias Alarcón; Eduardo Catarino Dircio, dirigente municipal de Morena en Tixtla y Crisóforo Otero Heredia, ex presidente municipal perredista de Tecpan.

La lista incluye, además, a Francisco Torres Rendón, ex candidato a presidente municipal de Eduardo Neri (Zumpango) por el PRI; Dagoberto Domínguez Acevedo, regidor de Desarrollo Rural de Zitlala y Ricardo Bermúdez Betancourt, subdirector de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Coyuca de Catalán.

Todas estas personas fueron asesinadas en el 2017, de acuerdo al listado del Grupo de Coordinación Guerrero.

En tanto en calidad de desaparecidos se encuentran Adolfo Vergara de la Paz, subsecretario del Migrante y Asuntos Internacionales, quien aspiraba a ser candidato a alcalde en Arcelia por el PRI; Juan Salgado de la Paz, delegado de Transportes en la Tierra Caliente y Tomás Flores Castillo, jefe regional de la Preparatorias Abiertas en esa misma región, quienes fueron privados de su libertad por un grupo delictivo.