Averígüelo Vargas

Firme y clara fue la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto a las amenazas y acciones contra los mexicanos del presidente estadounidense Donald Trumph, a quien le advirtió que ante sus actitudes amenazantes los mexicanos muestran unidad y que ante todo se luchará por salvaguardar la soberanía nacional.



El mandatario mexicano le planteó a su homólogo de EU que si quiere llegar a acuerdos con México “estamos listos”, como se ha demostrado frecuentemente porque estamos “siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo”.



Le señaló que “si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones”.



Ese es el señalamiento central del presidente Peña Nieto, para pedirle que no pretenda descargar en los mexicanos y en la reacción bilateral la frustración que le provocan los rechazos a sus malas iniciativas, que no son aprobadas en su país.



Con un tipo tan rencoroso y desubicado políticamente, como Trumph habrá que esperar nuevas reacciones negativas, viscerales, en contra del país, que pueden causar efectos adversos, que sin embargo, son atenuados por la resistencia que encuentra en su país a sus acciones absurdas y fuera del esquema de la buena relación entre naciones vecinas.



La reacción positiva en México se produjo en el respaldo y apoyo de todos los sectores nacionales en favor de la posición del presidente Peña Nieto, como lo hicieron los cuatro candidatos a la presidencia de la República, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y Margarita Zavala.



MANUEL AÑORVE, candidato a la senaduría por Guerrero, se reunió con integrantes de la CTM, donde le manifestaron su respaldo al presidente EPN, junto con su compañera Gabriela Bernal.



Aprovechó para destacar que debe mostrarse solidaridad con el presidente Peña Nieto, ante el anuncio amenazante de Donald Trumph, de militarizar la frontera con nuestro país para evitar que sigan entrando más mexicanos a territorio estadounidense.

Advirtió Añorve que no son tiempos de confrontaciones y “no debemos permitir que pretendan ponernos de rodillas”, por lo que aseguró que van a participar en la defensa de la soberanía del país.



REGISTRAN EL PRI-PVEM A SUS CANDIDATOS A ALCALDES; VAN BETY VÉLEZ, RICARDO TAJA, DAVID GAMA Y FLOR AÑORVE. —En 40 de los municipios del estado los partidos PRI y Verde Ecologista van en alianza con sus candidatos a presidentes municipales, mientras que en los restantes 41 municipios cada partido postulará a sus propios candidatos.



Hicieron los registros el dirigente priista estatal, Heriberto Huicochea Álvarez y Arturo Álvarez Angli, por el Verde.



Los cuatro municipios más importantes en el estado son Acapulco, donde contenderá Ricardo Taja; la capital del estado, Chilpancingo, con Beatriz Vélez; en Iguala, David Gama, y en Taxco, la legisladora con licencia Flor Añorve Ocampo.



Todos ellos tienen posibilidades de ganar, como en Chilpancingo, donde Bety Vélez es la legisladora federal que desde hace años ha colaborado con las administraciones municipales para gestionar obras y recursos financieros a fin de satisfacer algunas de sus necesidades básicas, además de que ahora cuenta con el respaldo de todas las fuerzas priistas locales, que se agregaron a su propuesta, para que este municipio se mantenga priista como ha ocurrido desde siempre, ya que en ninguna ocasión los opositores han logrado superar a los candidatos del partido tricolor.



Es la capital del estado el gobierno de Guerrero tiene la mayoría de las oficinas de sus dependencias, por lo que seguramente tiene interés en que el gobierno local siga encabezado por un o una priista, porque, además, Héctor Astudillo es originario de la ciudad.



En Acapulco se cierra el trienio con un gobierno de resultados muy pobres, por lo que hay condiciones para terminar el ciclo de las administraciones perredistas, que han ido de mal en peor, para que regrese el priismo a recuperar esa plaza y a trabajar en amplia coordinación con el gobernador Héctor Astudillo Flores, que es el único y verdadero impulsor del puerto, descuidado y abandonado durante los gobiernos de Zeferino Torreblanca, Félix Salgado Macedonio y Evodio Velázquez, que están para olvidar.



En Iguala, la administración de José Luis Abarca, obliga a mantener un gobierno priista, a pesar de la pobre actuación que muestra el actual alcalde Herón Delgado.



En Taxco hay una buena administración priista, que puede tener la mejor continuidad con la diputada Flor Añorve Ocampo, que logró conducir de la mejor manera posible el Poder Legislativo y mucho mejor podría hacerlo con la presidencia municipal de Taxco.



GOBERNACIÓN REVISA ACTUACIÓN DEL OBISPO DE CHILPANCINGO; PODRÍA HABER SANCIONES, ADVIERTEN. —La Secretaría de Gobernación, a cargo de Alfonso Navarrete Prida, revisará la actuación del obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel, por las reuniones que ha sostenido con grupos delincuenciales, a los que no denuncia si no que encubre, para lo que se reunirá con los representantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano y el Arzobispo Primado de México, para determinar si se toma alguna medida.



El funcionario advirtió que si hay que tomar alguna acción se haría en el marco de nuestra legislación y la relación con las instituciones religiosas.



Por lo pronto habría que ver que quienes se comprometieron a frenar la violencia en torno a Chilapa no le han cumplido al obispo, porque apenas asesinaron al jefe de la policía de ese municipio y otras 6 personas fueron muertas cerca de esa conflictiva ciudad.



La matazón que últimamente ha caracterizado a Chilapa no se ha frenado para nada, de modo que quienes se asociaron con el clérigo no están cumpliendo o son otros grupos con los que no tiene trato.



De cualquier modo es difícil creer que esos arreglos entre delincuentes y curas vayan a resolver la situación actual.



